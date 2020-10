LA RICHIESTA DI PADOAN È GIUNTA IN GIUNTA - LA SETTIMANA PROSSIMA INIZIA LA VALUTAZIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSI FRA DEPUTATO E PRESIDENTE UNICREDIT. SE LUI NON SI DIMETTE PRIMA E LASCIA CHE SIA LA GIUNTA A STABILIRE L'INCOMPATIBILITÀ TRA I DUE RUOLI, NON SERVE IL VOTO DELLA CAMERA (COME AD ESEMPIO QUANDO SE N'È ANDATO CROSETTO): ALLA FINE DELL'ISTRUTTORIA, SI PRENDE ATTO DELL'INCOMPATIBILITÀ E DELLE CONSEGUENTI DIMISSIONI

C.Con. per “la Verità”

Il deputato del Pd, nonché ex ministro del Tesoro, Pier Carlo Padoan avanza spedito verso la presidenza di Unicredit. Ieri pomeriggio, infatti, la plenaria dell'ufficio di presidenza della giunta delle elezioni ha dato mandato a un comitato ristretto che inizierà dalla prossima settimana le riunione per valutare i profili di incompatibilità di Padoan. Una verifica che, in base ai regolamenti della Camera, può andare avanti fino a sei mesi. A presiedere questo comitato è il deputato aretino di Forza Italia Felice D'Ettore. L'ex ministro eletto in Parlamento per il Pd nel collegio di Siena, ricordiamolo, punta a diventare presidente dell'istituto guidato da Jean Pierre Mustier nella prossima primavera.

PIERCARLO PADOAN CON ELKETTE DI UNICREDIT

Traguardo che, al netto delle baruffe tra alleati di governo, l'ex ministro elettro in Parlamento nel collegio di Siena può comunque raggiungere uscendo da Montecitorio entro marzo. Nel comunicato stampa con cui, lo scorso 13 ottobre, il cda Unicredit ha annunciato di aver cooptato Padoan all'unanimità come amministratore non esecutivo, si legge che «viste le norme in materia di incompatibilità parlamentari, il professor Padoan ha manifestato l'intenzione di dimettersi dalla carica di deputato, provvedendo ad avviare le relative procedure presso la Camera».

RENZI MERKEL PADOAN SCHAEUBLE

Ovvero le norme che si applicano in caso di dimissioni dall'incarico di parlamentare per sopravvenuta incompatibilità (quale è quella di Padoan). Cosa prevedono? Entro 30 giorni dall'assunzione dell'incarico incompatibile, il parlamentare lo deve comunicare alla giunta per le elezioni (in base all'articolo 15 del regolamento della giunta). La giunta non ha poteri discrezionali e non può che accertare la sopraggiunta incompatibilità (in base all'articolo 16 del regolamento) espressamente prevista dall'articolo 3 della legge 60 del 13 febbraio 1953 («I membri del Parlamento non possono ricoprire cariche in istituti bancari o in società per azioni che abbiano, come scopo prevalente, l'esercizio di attività finanziarie, a eccezione degli istituti a carattere cooperativo, i quali non operino fuori della loro sede»).

GENTILONI PADOAN

L'istruttoria da parte della giunta, come abbiamo detto, può andare avanti fino a sei mesi. Una volta terminata, il Parlamento prende atto delle dimissioni per incompatibilità, senza procedere a votazione in base all'articolo 17-bis del regolamento della Camera. Considerando la necessità di optare per l'una o per l'altra carica (articolo 17 del regolamento della giunta), nelle more della scelta, il parlamentare - in questo caso Padoan - può svolgere il nuovo incarico.

renzi padoan

Senza passare per il voto. Per diventare presidente di Unicredit resta, invece, necessario il via libera dei soci della banca che verranno riuniti in assemblea il prossimo aprile. In piazza Gae Aulenti, intanto, si lavora alla presentazione dei conti del terzo trimestre che verranno svelati il 5 novembre. Gli analisti vedono per il terzo trimestre di Unicredit un utile di 300 milioni mentre per l'intero anno la previsione è di un rosso di 1,9 miliardi. La stima deriva dal consensus dei 21 broker che coprono il titolo, pubblicato sul sito dell'istituto. Unicredit ha chiuso il primo semestre con una perdita di 2,28 miliardi. Nel secondo trimestre l'istituto ha invece registrato un utile di 420 milioni in calo del 77% ma sopra le previsioni degli analisti che indicavano un utile di 347 milioni.