Da ispionline.it
mike pompeo abdul ghani baradar
LO RICONOSCETE? DIVERSI CHILI FA E' STATO UNO DEI PORTABANDIERA DELLE ACCUSE MOSSE ALLA LEADERSHIP CINESE PER LA GESTIONE CORONAVIRUS E IL PRINCIPALE SOSTENITORE DELLA TEORIA SECONDO CUI IL VIRUS AVREBBE AVUTO ORIGINE IN UN LABORATORIO DI WUHAN. QUALCUNO LO VEDE ADDIRITTURA COME CANDIDATO DEI REPUBBLICANI ALLE PRESIDENZIALI USA DEL 2024 - IL SUO CANE SHERMAN E' UNA CELEBRITA'. DI CHI SI TRATTA?-
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mike pompeo abdul ghani baradar
QUIRINAL ANIMAL – IL “PATTO” MATTARELLA-DRAGHI: UNA VOLTA PORTATO A TERMINE IL MIO SETTENNATO, TOCCHERÀ A TE – IL SILENZIO BIFORCUTO DI MARIOPIO E LA POLITICA DEI ‘’DUE FORNI’’ – PER SALVINI, LETTA, BERLUSCONI, RENZI, IL GRANDE GESUITA DEVE RIMANERE A PALAZZO CHIGI A SBROGLIARE LA MATASSA DEL PNRR. MA C’È IL PROBLEMA CONTE: SOTTO SOTTO, SMANIA PER IL VOTO ANTICIPATO, UNICO MODO PER TOGLIERSI DALLA PALLE QUELLA SERPE DI DI MAIO. A QUESTO PUNTO, C’È SOLO UNA VIA PER EVITARE IL FAR WEST ITALIA…
RENZI PERDE I PEZZI ALLA VIGILIA DEL VOTO SUL COLLE - IL SENATORE GRIMANI MOLLA MATTEUCCIO E PASSA AL GRUPPO MISTO: “ESAURITA LA SPINTA RIFORMISTA, INSOSTENIBILE LA GUERRA A TUTTI. L’ELEZIONE DEL NUOVO CAPO DELLO STATO NON È UN BANCO DI PROVA PER LA COSTRUZIONE DI NUOVE ALLEANZE”
DAGO-RETROSCENA: COME IL MARIOPIO GESUITA HA INTORTATO I SINDACATI – DRAGHI SAPEVA BENISSIMO CHE LA PROPOSTA DI CONGELARE IL TAGLIO DELL'IRPEF PER I REDDITI SOPRA I 75 MILA EURO E DESTINARE I PROVENTI (250 MILIONI DI EURO) PER MITIGARE L'EFFETTO DEI RINCARI DELLE BOLLETTE PER CHI GUADAGNA DI MENO, SAREBBE FINITA NEL CESTINO. COME DICONO I RAGAZZINI, “L’HA FATTO APPOSTA”...
OBTORTO COLLE - SE DRAGHI VA AL QUIRINALE CHI GESTISCE LA SUCCESSIONE? L'IPOTESI DOPPIA REGGENZA – TRA LE PRINCIPALI QUESTIONI C’E’ QUELLA DELLA CONSULTAZIONI PER IL NUOVO GOVERNO. A CHI SPETTA FARLE? I POSSIBILI RUOLI DI CASELLATI E BRUNETTA - NON È ESCLUSO, TRA L'ALTRO, CHE ROBERTO FICO DECIDA DI CONVOCARE LE CAMERE ATTORNO AL 26 GENNAIO PER FAVORIRE UNO SCHEMA: ECCO QUALE…
POLVERE DI 5 STELLE, CONTE RISCHIA DI PERDERE ALTRI 40 UOMINI E VIENE PURE ACCUSATO DI ESSERE UN TACCAGNO - I PARLAMENTARI CHE NON PAGANO LA QUOTA ALL'M5S PRONTI ALL'ADDIO - DOPO GLI ATTACCHI DI GRILLO PER IL VOTO SULL'ADESIONE DEL M5S AL FINANZIAMENTO PUBBLICO, GIUSEPPI FINISCE NEL MIRINO ANCHE DEI "MOROSI" PENTASTELLATI CHE NON GLI PERDONANO LE BRACCINE CORTE: “PERCHÉ LUI NON VERSA UN EURO?” – SUL VOTO DEL QUIRINALE CONTE RISCHIA UNA CAPORETTO EPOCALE…