LA RICONOSCETE DAL GENEROSO DECOLLETE? AI TEMPI DELLA "COOL BRITANNIA" DICHIARO’ DI AMARE TONY BLAIR, POTEVA DIVENTARE PRINCIPESSA DI MONACO. POI HA SCELTO LA CASTITA’ E, A DETTA SUA, E’ STATA 10 ANNI SENZA FARE SESSO. DI CHI SI TRATTA?

simona tagli

SESSO? DIAMOCI UN TAGLI - SIMONA TAGLI RACCONTA ALLA PANICUCCI I SUOI 10 ANNI DI CASTITÀ: “HO SUBLIMATO IL CONCETTO D’AMORE, L’HO CONDENSATO IN UNA SFERA MIA. SI PUÒ VIVERE E AMARE ANCHE SENZA FARE SESSO. HO FATTO QUESTO VOTO E LO SCIOGLIERÒ SOLO NEL MOMENTO IN CUI…” - VIDEO + FOTOGALLERY POCO CASTA

https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/sesso-diamoci-tagli-simona-tagli-racconta-panicucci-suoi-10-214684.htm

FERMI TUTTI: SIMONA TAGLI POTEVA DIVENTARE PRINCIPESSA DI MONACO. POI HA SCELTO LA CASTITA’: "NON FACCIO SESSO DA DIECI ANNI, HO FATTO UN VOTO ALLA MADONNA DI LOURDES” - L’EX SHOWGIRL SCOPERTA DA BONCOMPAGNI RIVELA: "MI DICEVANO DI LASCIAR SALIRE LA GONNA QUANDO BALLAVO, MA…” – LA MITOLOGICA COPERTINA DI PLAYBOY: “AMO TONY BLAIR” E LA BREVE RELAZIONE AVUTA CON ALBERTO DI MONACO: “ERA MOLTO PASSIONALE NELL'INTIMITÀ. SE CI FOSSE STATA UNA SUA PRESENZA COSTANTE, NON ME LO SAREI LASCIATO SCAPPARE"

https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/fermi-tutti-simona-tagli-poteva-diventare-principessa-monaco-poi-ha-292320.htm

simona tagli 1 simona tagli SIMONA TAGLI 18 SIMONA TAGLI 18 rino petrosino simona tagli jo squillo simona tagli 1 simona tagli 2 simona tagli 9 simona tagli 10 simona tagli 1 simona tagli 7 simona tagli a mattino cinque simona tagli simona tagli SIMONA TAGLI 19