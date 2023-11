29 nov 2023 16:53

RICORDIAMOCI DEGLI AMICI E SOPRATTUTTO DEI TRADITORI - IL BRASILE NON HA MANTENUTO LA PROMESSA FATTA ALL'ITALIA DA LULA DI VOTARE LA CANDIDATURA DI ROMA, PERCHÉ NON HA PARTECIPATO ALLE ELEZIONI PER L'ASSEGNAZIONE DI EXPO 2030 - QUEL PARACULO DI LULA, GUARDA CASO, È IN ARABIA SAUDITA, ALLA RICERCA DI NUOVI INVESTITORI PER IL PIANO DI OPERE PUBBLICHE E INCONTRERA’ BIN SALMAN - ALLA FACCIA DELL’AMICIZIA CON GIORGIA MELONI, NEMMENO L'ALBANIA DI EDI RAMA HA VOTATO PER IL NOSTRO PAESE…