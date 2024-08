7 ago 2024 19:41

RIDI, GIORGETTI – COME DAGO-DIXIT, IL MINISTRO DELL'ECONOMIA SI POTREBBE RITROVARE UN TESORETTO PARI A 20 MILIARDI. UN BOTTINO CHE COMUNQUE NON BASTERA’ A RIPIANARE I CONTI PUBBLICI, ALLA VIGILIA DI UNA MANOVRA COMPLICATISSIMA, CON LE STRETTOIE DEL PATTO DI STABILITÀ E I RITARDI NEGLI INVESTIMENTI DEL PNRR – LE ENTRATE DEL TESORO PER IL 2024 SUPERANO DI GRAN LUNGA LE ATTESE, GRAZIE ALLE TASSE PAGATE DAI 320 MILA NUOVI OCCUPATI E DEGLI STRAORDINARI UTILI DI BANCHE, ASSICURAZIONI E IMPRESE ENERGETICHE – IL GOVERNO PUNTA SUL “FISCO AMICO” PER FARE CASSA...