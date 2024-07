TRA LE RIGHE DELLA LETTERA DI BIDEN C’È UN GIGANTESCO VAFFANCULO – “SLEEPY JOE” È STATO COSTRETTO DAI SUOI STESSI “AMICI” A RITIRARSI – “POLITICO”: “LA BREVE LETTERA PORTAVA CON SÉ UN SENTORE DI ‘AL DIAVOLO’. PERSINO GLI ASSISTENTI PIÙ STRETTI, COME LA CONSULENTE DI LUNGA DATA ANITA DUNN, SONO STATI INFORMATI CON SCARSO ANTICIPO DELLA NOTIZIA” – “NELLA STORIA AMERICANA I PRESIDENTI NON RINUNCIANO ALLA CORSA VOLONTARIAMENTE. E NON SONO I NEMICI A COSTRINGERLI, MA, INEVITABILMENTE, I PRESUNTI ALLEATI…” – COSA DIRÀ BIDEN NEL DISCORSO ALLA NAZIONE? SI TOGLIERÀ QUALCHE MACIGNO DAI MOCASSINI?

Traduzione dell'articolo di John F. Harris per www.politico.com

In tutto l'arco della storia americana - e certamente nei 52 anni in cui Joseph R. Biden Jr. è stato protagonista della scena nazionale - i presidenti semplicemente non lasciano la carica o rinunciano alla corsa per la rielezione volontariamente.

Nelle rare occasioni in cui ciò avviene involontariamente, non sono i nemici dell'opposizione a costringerli a fare ciò che gli schemi di una vita dicono loro di resistere. Inevitabilmente, è opera di presunti alleati all'interno del partito del presidente.

È proprio quello che è successo a Biden quest'estate. Ventiquattro giorni dopo una scioccante performance di debolezza in un dibattito che lui stesso aveva promosso […] Biden ha tentato interviste, discorsi e appelli personali ai legislatori nel tentativo di riportare il suo partito […] dalla sua parte. Era chiaro che era pronto a continuare a provarci.

Nell'isolamento per il Covid nella sua casa di vacanza nel Delaware, ha concluso che era troppo tardi solo dopo che altri leader del partito hanno fatto capire inequivocabilmente di essere già giunti alla stessa conclusione.

Non è necessario avere 81 anni, come Biden, per cogliere le dimensioni storiche di ciò che è accaduto domenica. Ma nessuno al di sotto dei 55 anni avrebbe anche solo un pallido ricordo d'infanzia del precedente più recente.

Biden era un senatore junior di 31 anni, eletto meno di due anni prima, in un caldo giorno di agosto di mezzo secolo fa, quando Richard M. Nixon tenne un discorso televisivo alla nazione. Il fatto che il 46° presidente abbia conosciuto il 37° presidente quando era ancora in carica - e che avrebbe votato al processo di impeachment se il presidente avesse cercato di aggrapparsi al potere - è un promemoria dell'arco mozzafiato della carriera pubblica di Biden.

Nel mio caso, ero un bambino di dieci anni al campo estivo in Colorado quando i consiglieri portarono i televisori in bianco e nero nella sala da pranzo e ci esortarono a prestare attenzione alla storia che si stava compiendo. "Non sono mai stato uno che si arrende", dichiarò Nixon l'8 agosto 1974, annunciando che avrebbe lasciato il suo incarico a mezzogiorno del giorno successivo. "Lasciare l'incarico prima che il mio mandato sia terminato è ripugnante per ogni istinto del mio corpo".

Nixon, tuttavia, offrì un tipo di dettaglio clinico sulle sue circostanze che era assente dalla lettera di Biden alla nazione, rilasciata su carta intestata personale, non presidenziale, e pubblicata su X. Nixon, sotto assedio durante lo scandalo Watergate, riconobbe: "Negli ultimi giorni... mi è diventato evidente che non ho più una base politica abbastanza forte nel Congresso da giustificare" la lotta per rimanere in carica.

Nel caso di Nixon, la presa di coscienza avvenne quando il senatore Barry Goldwater, candidato del partito nel 1964, guidò una delegazione di leader repubblicani della Camera e del Senato ad affrontare Nixon nello Studio Ovale. "Signor Presidente, non è piacevole, ma lei vuole conoscere la situazione e non è buona", disse Goldwater.

Se c'è un momento equivalente di grande dramma nel caso di Biden - forse una chiamata fatidica da parte di Barack Obama o Bill Clinton - non lo sappiamo ancora. La pressione visibile su di lui è arrivata in seguito a una cascata di appelli pubblici da parte di Democratici meno importanti e a un torrente di notizie con fonti di background che chiariscono che le persone più influenti del partito - l'ex presidente della Camera Nancy Pelosi, il leader della maggioranza al Senato Charles Schumer e il leader della minoranza alla Camera Hakeem Jeffries - ritenevano che un Biden ridimensionato avesse troppo poche possibilità di battere Trump in autunno.

Come per Nixon, la decisione di Biden è sembrata inevitabile, eppure la notizia è stata sorprendente. La breve lettera, in cui Biden riconosceva che si aspettava di essere nominato ma che aveva cambiato idea, portava con sé un sentore di "al diavolo" o addirittura "al diavolo tutti voi".

Persino gli assistenti più stretti, come la consulente di lunga data Anita Dunn, sono stati informati con scarso anticipo della notizia, che ha bruscamente ribaltato quelli che gli assistenti della campagna di Biden avevano insistito essere i suoi piani anche pochi minuti prima. Aveva promesso di rivolgersi alla nazione, ma non aveva detto con precisione quando.

A differenza del caso di Nixon, Biden non se ne va in disgrazia, ma con la maggior parte delle persone del suo partito - ora che ha fatto la sua scelta - pronte a rendergli onore.

Questa è anche una differenza rispetto all'altro esempio degno di nota che per la maggior parte degli americani è rimasto nei libri di storia, ma che Biden ha vissuto da neosposo venticinquenne in procinto di laurearsi in legge: La decisione di Lyndon B. Johnson del 31 marzo 1968 di non candidarsi più alla rielezione di quell'anno.

Fu una decisione che colse di sorpresa anche gli osservatori più attenti. L'opposizione alla guerra del Vietnam stava crescendo e LBJ si trovò di fronte a due candidati contrari alla guerra del suo stesso partito, i senatori Eugene McCarthy e Robert F. F. Johnson. Eugene McCarthy e Robert F. Kennedy - quest'ultimo sarebbe stato assassinato la sera delle primarie in California, poco più di due mesi dopo.

Come Biden, LBJ sapeva che il suo sostegno si stava sgretolando. Come gli ultimi scettici di Biden nel Partito Democratico, LBJ concluse che anche se avesse mantenuto la nomination, candidarsi come incumbent impopolare in cima a un partito demoralizzato sarebbe stata una causa persa.

LBJ mantenne la rotta fino alla fine di un discorso che trattava principalmente degli ultimi sviluppi in Vietnam. Poi la svolta: "Con i figli dell'America nei campi lontani, con il futuro dell'America messo in discussione proprio qui in patria, con le nostre speranze e le speranze di pace del mondo in bilico ogni giorno, non credo che dovrei dedicare un'ora o un giorno del mio tempo a cause personali di parte o a qualsiasi altro compito che non sia l'imponente compito di questa carica: la presidenza del vostro Paese. Di conseguenza, non cercherò e non accetterò la candidatura del mio partito per un altro mandato come Presidente".

I segnali suggeriscono che Biden e la sua famiglia nutrono un notevole risentimento nei confronti dei leader del partito per avergli forzato la mano - o, nel caso di Obama, per non essere intervenuti in sua difesa in modo vigoroso e prolungato - ma la sua decisione rappresenta in qualche modo un cerchio aperto nel suo modo di pensare. Sebbene non si sia mai impegnato a candidarsi per un solo mandato, molti dei suoi consiglieri un tempo pensavano che sarebbe stato così. Nel 2020 Biden ha dichiarato: "Mi vedo come un ponte, non come qualcos'altro".

Ma non sono molti i presidenti che si liberano facilmente dal potere e dalle prerogative della carica. L'ultimo che l'ha fatto - seguendo la promessa di rimanere in carica per un solo mandato - è stato James K. Polk, eletto nel 1844 e che non ha cercato la rielezione nel 1848 (permettendogli una ex presidenza di tre mesi prima di morire all'età di 53 anni il 15 giugno 1849).

Nessuna delle parole pronunciate da Biden domenica sembra destinata a riecheggiare nei secoli. Presumibilmente il suo discorso pubblico, quando avverrà nel corso della settimana, aspirerà a questo.

Per il momento, ai Democratici che hanno spinto e persino spinto Biden fuori dalla corsa, non resta che sperare che eviti di unirsi a un altro presidente - il 23°, Benjamin Harrison - in una particolare categoria della storia della Casa Bianca. Harrison è succeduto e ha preceduto la stessa persona, Grover Cleveland. Se Biden resterà in carica per tutto il mandato e Trump sconfiggerà il candidato democratico a novembre, si unirà a Harrison in questa categoria.

