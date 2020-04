RIMANDARE LA SOLUZIONE NON RIMANDA IL TRACOLLO - GENTILONI: ''LA PROSSIMA SFIDA È IL FONDO PER LA RINASCITA''. GUALTIERI IN CORO: ''SUL RECOVERY PLAN CI SARÀ LA BATTAGLIA PIÙ DURA''. TRADUZIONE: IN QUESTE TRE SETTIMANE NON ABBIAMO OTTENUTO NIENTE DI NUOVO, SPERIAMO CHE DOPO ALTRI MESI DI TRATTATIVE UMILIANTI STRAPPEREMO QUALCHE BOND COMUNE. MA NON SI CAPISCE COSA DOVREBBE CAMBIARE NELLA POSIZIONE OLANDESE DA QUI ALL'ESTATE SE NEANCHE MIGLIAIA DI MORTI LI HANNO MOSSI A SOLIDARIETA'

(ANSA) - "Con 500 miliardi i paesi europei si coordinano per una politica economica che affianchi quella monetaria della Bce. È un primo passo, ma è anche la prima volta. Il Fondo per la rinascita è la prossima sfida di questo impegno comune. L'Europa è solidarietà". Così su Twitter il commissario Paolo Gentiloni all'indomani della riunione dell'Eurogruppo.

2.GUALTIERI, MES SENZA CONDIZIONI FINO AL 2% DEL PIL

(ANSA) - "Sul Mes è stata eliminata ogni condizionalità, si è introdotto uno strumento facoltativo, una linea di liquidità fino al 2% del pil, che può essere attivato senza condizione". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, parlando ad Uno Mattina.

3.GUALTIERI, ACCUSE DI SALVINI-MELONI SONO GROTTESCHE

(ANSA) - Quelle dell'opposizione "sono accuse grottesche: forse Salvini e Meloni ignorano che Mes già esiste, e che ci sono le condizionalità, cioè il controllo della troika. L'Eurogruppo ha proposto, e non deciso, che il Mes possa offrire, oltre al meccanismo che la troika, anche uno strumento incondizionato dal quale, i Paesi che lo vorranno, non l'Italia, potranno prendere dei soldi senza condizione". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri parlando ad Uno Mattina. "L'Italia e il premier Conte hanno detto e ripetuto che il Mes non è adatto affrontare la crisi".

4.GUALTIERI, NON CHIEDIAMO MUTUALIZZAZIONE DEL DEBITO

(ANSA) - "Non chiediamo la mutualizzazione del debito passato, ma che le risorse necessarie per la sfida contro il virus siano risorse comuni. Più saranno tante, più saremo forti per superare la crisi e far ripartire l'economia". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, parlando ad Uno Mattina del Mes e dei Coronabond che l'Italia propone con altri Paesi. "La posizione che coraggiosamente l'Italia sta sostenendo credo che prevarrà, già sta prevalendo", ha detto il ministro parlando dei fondi Bei e di Shure "che si finanziano emettendo titoli".

5.GUALTIERI, SU RECOVERY PLAN BATTAGLIA PIÙ DURA

(ANSA) - Sul recovery plan ci sarà la battaglia più dura. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, parlando a Unomattina ribadendo che l'Italia chiede l'emissione di Eurobond. "Il pacchetto esiste per noi se ci sono tutti e quattro gli elementi", ha detto. "C'è un cambiamento di prospettiva significativo - ha proseguito - non chiediamo la mutualizzazione del debito passato ma che le risorse per affrontare questa emergenza siano comuni".

6.GUALTIERI, OTTIMO PRIMO TEMPO, MA VINCERE PARTITA

(ANSA) - "È stato un ottimo primo tempo, ora dobbiamo vincere la partita". Così il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, parlando ad Uno Mattina. "Si è passati da un testo originario, su cui avevamo messo il veto, che conteneva un'unica proposta, il Mes con alcune condizioni. Grazie alla nostra battaglia, siamo arrivati ad un testo con 4 strumenti e per la prima volta mette sul tavolo la proposta di un fondo per la ripresa finanziato con titoli comuni, che è esattamente la proposta dell'Italia". Ci sono poi i fondi Bei, lo Sure e una quota del Mes senza condizioni.

7. CORONAVIRUS: GUALTIERI, SERVONO ALMENO 1.500 MLD IN UE

(ANSA) - "Noi crediamo che a livello europeo servano complessivamente 1.500 miliardi": lo ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualteri, in un'intervista a Unomattina parlando dell'emergenza coronavirus. Al momento tre dei quattro strumenti messi in campo movimentano 500 miliardi, ha detto, "noi crediamo serva almeno un trilione, un trilione e mezzo (1.000, 1.500 miliardi riferendosi a trillion, ndr), alimentato con titoli comuni".

Sul recovery plan, ha detto Gualtieri, c'è "la battaglia più dura" in Europa. "L'Italia - ha proseguito - chiede insieme ad un folto gruppo di alleati che lo strumento sia messo in campo rapidamente e che abbia una dimensione grande proprio attraverso l'emissione di Eurobond. Alcuni Paesi si oppongono ma siamo riusciti a metterla sul tavolo. Per noi è la proposta. Nel Consiglio Ue saremo molto determinati. Gli altri tre strumenti ammontano a circa 500 miliardi penso che questo fondo per la ripresa debba arrivare a 1.000-1.500 miliardi alimentato con titoli comuni". Il contrasto all'epidemia, ha detto Gualtieri, ha costi economici che sono necessari se vogliamo sconfiggerla e per questo devono essere sostenuti "con un'emissione massiccia di risorse per le famiglie e per le imprese".