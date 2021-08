24 ago 2021 16:32

RIMINI, CRIMINI - STUPORE AL MEETING DI RIMINI PER LO SCIALBO BLA-BLA DI CONTE: IMPRESA E LAVORO SONO I DUE PILASTRI FONDAMENTALI PER LA RIPARTENZA. TRANSIZIONE 4.0. PICCOLO È BELLO. RAFFORZARE LE FILIERE ANCHE IN TERMINI DI MERITO CREDITIZIO…” – TRANQUILLI, COME UN PISELLO NEL PROPRIO BACCELLO, GRILLO, DI MAIO E FICO ASPETTANO SULLA RIVA DEL FIUME CHE ARRIVI IL 3 OTTOBRE, VOTO DELLE AMMINISTRATIVE, QUANDO GIUSEPPI DOVRÀ FARE I CONTI CON LA REALTÀ E FARSI CARICO DI UNA DISFATTA PRATICAMENTE SEGNATA - VIDEO