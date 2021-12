21 dic 2021 19:10

RINGRAZIAMO TRUMP PER QUESTA BELLA INOCULATA - L'EX PRESIDENTE AMERICANO IN UNO SHOW DAL VIVO SI PROCLAMA SALVATORE DEL MONDO PER AVER PERMESSO LO SVILUPPO DEL VACCINO FINANZIANDO PFIZER, MODERNA E JOHNSON&JOHNSON: "ABBIAMO FATTO QUALCOSA DI STORICO E SALVATO MILIONI DI VITE IN TUTTO IL MONDO. QUESTA SAREBBE STATA COME L’INFLUENZA SPAGNOLA, AVREBBE SCONVOLTO IL PAESE MOLTO PIÙ DI QUANTO LO SIA STATO" - QUANDO DICE DI AVER FATTO LA TERZA DOSE, DAL PUBBLICO PARTONO I FISCHI...