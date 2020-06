29 giu 2020 18:21

UN RINVIO CHE È UNA PRESA PER I FONDELLI - IL SALDO IVA, IRES E IRPEF SLITTA DAL 30 GIUGNO AL 20 LUGLIO. CIOÈ IL PAESE È STATO FERMO 4 MESI E IL GOVERNO NON SOLO NON RIDUCE I TRIBUTI, MA LI SPOSTA SOLO DI TRE SETTIMANE? - CARFAGNA: ''INUTILE, NON RISOLVE GLI ENORMI PROBLEMI DI LIQUIDITÀ DEI CONTRIBUENTI. L'ANNO SCORSO FU RINVIATA AL 30 SETTEMBRE, SENZA COVID. PUR DI NON USARE IL MES, IL GOVERNO HA FINITO I SOLDI?