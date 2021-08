DAGONEWS

E meno male che questi erano quelli empatici e “competenti”! La vicepresidente americana Kamala Harris si è messa a ridere durante una conferenza stampa in cui le veniva chiesto del caos in Afghanistan! La scenetta, che ha causato ovvie reazioni di sgomento sui social, è avvenuta a Singapore, dove Kamala ha incontrato il primo ministro di Singapore, Lee Hsien Loong.

La Harris stava già sorridendo quando è arrivata di fronte ai giornalisti. Una reporter ha provato a chiedere alla Vice di Biden un commento, e lei l’ha interrotta prima che potesse finire: “Aspetta, aspetta, ahahah, rallenta,”, ed è scoppiata a ridere, scuotendo le spalle.

kamala harris ride a una giornalista che le chiede dell'afghanistan 1

I commenti su Twitter non sis ono fatti attendere. “È come uno sketch del Saturday Night Live. Peccato sia reale, e che lei non sia una comica. Non c’è niente da ridere”, “ha detto che l’amministrazione non potrebbe avere una priorità più alt ache l’Afghanistan. È per questo che lei è in un viaggio tra Vietnam e Singapore e Biden è stato in vacanza per metà del tempo”

Quella in Asia è la seconda missione all’estero di Kamala. La prima era stata quella in Guatemala e in Messico, dove aveva fatto un’altra figuraccia intimando ai migranti di non andare negli Stati Uniti (“sarete respinti”). Ma non farebbe meglio a starsene chiusa alla Casa Bianca? Gli americani registrano: il 55% ritiene che non sia qualificata per diventare presidente.

