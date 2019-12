RISATE A 5 STELLE - L’ENNESIMA PROVA CHE I COMICI SONO STATI SOPPIANTATI DAI POLITICI. LA NEO COPPIA PAOLA TAVERNA E IL SENATORE GIANLUCA CASTALDI, PER SPIEGARE IN COSA CONSISTE LA MANOVRA ECONOMICA, HANNO CERCATO DI IMITARE IL FORMAT DI ‘’CAMERA CAFÈ’’ – LUCA BIZZARRI: “NON SANNO RECITARE. A GIUDICARE DALL’ULTIMA BATTUTA, NON SANNO CONIUGARE I VERBI IN ITALIANO" (PERÒ, A DIFFERENZA DI LUI, FANNO RIDERE…) - VIDEO

https://video.repubblica.it/politica/m5s-spiega-la-manovra-in-stile-camera-cafe-bizzarri-non-sanno-recitare-e-neanche-coniugare-i-verbi/350913/351486?ref=RHPPRB-BS-I0-C4-P2-S1.4-T1

PAOLA TAVERNA SI LAUREA

La manovra economica ha incassato la fiducia della Camera in via definitiva. Per spiegare in cosa consiste quanto approvato e gli effetti che ne derivano, il M5S ha pubblicato un video ironico sulla pagina Twitter, in cui la vicepresidente del Senato Paola Taverna e il sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento Gianluca Castaldi imitano la sit-com 'Camera cafè' e ricordano il sostegno dato alle famiglie "con 2,8 miliardi per bonus bebè, bonus asili nido e assegno unico familiare".

paolo kessisoglu luca bizzarri

L'iniziativa non è piaciuta a Luca Bizzarri, che insieme a Paolo Kessisoglu era il protagonista della sitcom cult andata in onda tra il 2003 e il 2017: "Non sanno che Camera Café aveva una camera fissa. Non sanno che era davanti a una macchinetta. Non sanno recitare. A giudicare dall’ultima battuta, non sanno coniugare i verbi in italiano", ha scritto.