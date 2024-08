IL RISCHIO PIÙ GROSSO PER KAMALA È L’AUTOCOMPIACIMENTO – EDWARD LUCE CONSIGLIA ALLA HARRIS DI PIANTARLA CON LA SUA OSTILITÀ VERSO I MEDIA TRADIZIONALI: “SAREBBE PIÙ FACILE LIMITARSI AI SUOI ESUBERANTI COMIZI E AGLI OCCASIONALI INCONTRI SU TIKTOK. GLI INFLUENCER NON PONGONO DOMANDE SCOMODE SULL’INFLAZIONE O SUI CONTROLLI ALLE FRONTIERE” – “IL PROBLEMA È CHE LA MAGGIOR PARTE DEGLI AMERICANI NON LA CONOSCE BENE. GLI ELETTORI INDECISI NON VOGLIONO ASPETTARE E VEDERE. SE CONDIVIDESSERO IL TERRORE ESISTENZIALE DELL'AMERICA LIBERALE NEI CONFRONTI DI TRUMP, NON SAREBBERO INDECISI…”

Traduzione dell'articolo di Edward Luce per il “Financial Times”

edward luce

Una rondine non fa primavera. Né una convention senza intoppi è sinonimo di vittoria elettorale. Il fatto che Kamala Harris sia stata restia a rilasciare interviste è un problema.

I suoi avversari pensano che sia perché ha paura di sbagliare le risposte, come ha fatto un paio di volte da vicepresidente. Il rimedio è quello di sedersi per un'intervista. La primo la farà oggi con la CNN.

Lo stesso vale per i dibattiti. Se, come credono i sostenitori della Harris, sarebbe in grado di battere Donald Trump, allora dovrebbe insistere per averne più di uno.

Perché è stata così riluttante? Per due motivi. Il primo è che molti nel mondo democratico sono convinti che i media tradizionali stiano perdendo rilevanza e sperino segretamente in una corsa ravvicinata; più il modello di business dei vecchi media è messo in discussione, più i giornalisti bramano il sussidio di un finale emozionante, o addirittura di una vittoria di Trump.

KAMALA HARRIS MEME

Questo li incentiva a farle lo sgambetto. C'è del vero in questo. Nel 2016, Les Moonves, allora capo della CBS, disse che una vittoria di Trump “potrebbe non essere positiva per l'America, ma è dannatamente positiva per la CBS”.

C'è anche un po' di falsità. L'idea che i cosiddetti media tradizionali siano monolitici è meno vera che mai nell'era moderna. Il divario ideologico tra Fox News e MSNBC, o tra il Washington Examiner e il Washington Post, è più ampio che mai. Alcune testate fanno soldi. Altri no. Le critiche mosse dai Democratici non sono poi così lontane da ciò che Trump dice dei media “corrotti” e sono difficili da distinguere da ciò che Elon Musk pubblica più volte al giorno sulla sua piattaforma, X.

KAMALA HARRIS E TIM WALZ

Posto che i media sono presumibilmente irrilevanti, la questione sta attirando molta attenzione. Solo poche settimane fa il team di Joe Biden si lamentava del fatto che la spinta per farlo dimettere fosse una cospirazione dei media. Il team di Trump, nel frattempo, pensava che il visibile invecchiamento di Biden non fosse stato rivelato prima perché i media lo stavano coprendo.

Per un politico di qualsiasi genere, il bello della parola “media” è che è fungibile. Fa venire in mente tutto ciò che l'ascoltatore odia di più. Tutti detestano i media, compresa la maggior parte dei media. Ma la maggior parte delle persone fa eccezioni per le parti particolari che gli piacciono. “Media” si è quindi aggiunto a ‘élite’ e ‘fascista’ come termini di abuso che hanno perso qualsiasi significato utile.

kamala harris alla convention nazionale democratica di chicago 1

La seconda ragione dello “scetticismp” di Harris è che “se non è rotto non aggiustarlo”. Le cose sono andate così bene per la sua campagna senza molta esposizione mediatica, perché rischiare? Sarebbe più facile limitarsi ai suoi esuberanti comizi e agli occasionali incontri su TikTok. Gli influencer dei social media non pongono domande scomode sull’inflazione o sui controlli alle frontiere.

Il problema di questa tattica è che la maggior parte degli americani non conosce ancora bene Harris. Vogliono vedere di più. L'elezione è vicina, il che significa che dovrà convincere gli indipendenti. Non tutti gli anti-Trumpiani sono coinvolti nel “Kamalamentum”

MEME SU KAMALA HARRIS TWITTATO DA ELON MUSK

Ogni giornalista che si rispetti cercherebbe di stanare Harris in un'intervista. Il loro compito è quello di far sgommare gli pneumatici. Il compito del candidato è assicurarsi che non ci siano grosse forature. Dal momento che i Democratici dicono ragionevolmente che la democrazia è in gioco a novembre, dovrebbero prestare attenzione a questo diritto non banale di interrogare i governi in attesa.

Per Harris, o per qualsiasi aspirante alla presidenza, affrontare gli intervistatori più difficili è un gioco da ragazzi se paragonato al confronto con gli autocrati stranieri. Questo è particolarmente vero se si porta con sé il proprio compagno di corsa, come Harris farà con Tim Walz nell'intervista alla CNN.

Per quanto ingiusto sia l'intervistatore, Trump sarà molto peggio. La sfida che Harris deve affrontare è quella di sostenere le sue cinque settimane di slancio per altre dieci. Ma proprio ciò che l'ha catapultata al primo posto del suo partito rende l'autocompiacimento una tentazione.

conferenza stampa di donald trump a bedminster 4

Non ha affrontato primarie, il che significa che ora non deve rimangiarsi le posizioni radicali che ha appena assunto per conquistare la base del partito. Tutti i democratici, dai progressisti ai centristi, possono riporre le loro più belle speranze nella Harris presidente. La lotta intestina del partito per il bottino potrà iniziare il 6 novembre.

Ma gli elettori indecisi non vogliono aspettare e vedere. È inutile insistere sul fatto che anche l'accalappiacani locale sarebbe meglio di Trump; se condividessero il terrore esistenziale dell'America liberale nei confronti di Trump, non sarebbero indecisi.

MONTEL WILLIAMS E KAMALA HARRIS NEL 2001

È chiaro che non ritenevano Biden adatto a ricoprire un secondo mandato.

Con Harris, sono di nuova apertura mentale. Come potrebbe dire la stessa Harris, non devono pensare che sia caduta da una noce di cocco. Più dibattiti e interviste farà, meglio sarà.

