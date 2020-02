IL RISIKO DEI DUE MATTEO – SONO TANTI I MALIGNI CHE PENSANO CHE FRA RENZI E SALVINI CI SIA UNA QUALCHE FORMA DI INTESA. LA LEGA SAREBBE PRONTA A RITIRARE IL PROPRIO CANDIDATO ALLA REGIONE TOSCANA (TANTO CARA A RENZI) PER PUNTARE TUTTO SULLA PUGLIA. DOVE, GUARDA CASO, RENZI CANDIDERÀ UN PROPRIO ESPONENTE CONTRO MICHELE EMILIANO PER INDEBOLIRLO…

Marco Antonellis per Dagospia

salvini renzi

Come Dagoanticipato ieri, Italia Viva non ha la benché minima intenzione di dare l'appoggio esterno al governo tanto più adesso che siamo in prossimità del grande risiko di Stato delle nomine.

EUGENIO GIANI SI TUFFA IN ARNO

Ma c'è dell'altro che ieri affiorava tra le chiacchiere e gli incontri degli addetti ai lavori, subito ribattezzato l'inciucio in salsa toscano-pugliese. Sono tanti i maligni, soprattutto dalle parti del Nazareno, che pensano che fra i due Matteo (Renzi e Salvini) ci sia una qualche forma di intesa o comunque una simpatia politica.

michele emiliano

D'altronde è lo stesso Renzi che ultimamente, nonostante i pessimi sondaggi che lo inchiodano ben al di sotto della fatidica soglia del 5%, ha deciso di creare una forza di centro "per fare l'ago della bilancia". E ieri è arrivato l'ennesimo campanello d'allarme. La Lega è pronta a ritirare il proprio candidato alle presidenza della Regione Toscana (tanto cara a Renzi) per puntare tutte le sue carte sulla Puglia. "Dove, guarda caso, Renzi candiderà un proprio esponente contro il candidato del centrosinistra Emiliano con il risultato di indebolirlo" ragionano dal Pd. Insomma io do la Toscana a te e tu dai la Puglia a me. E vissero tutti felici e contenti.

