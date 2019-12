LA RISPOSTA DI MASSIMO FINZI A DACIA MARAINI: ''LA MERDA PIÙ LA TOCCHI PIÙ PUZZA. IL SUO TENTATIVO DI CORREGGERE I CONTENUTI DELL'ARTICOLO SUL 'CORRIERE' PEGGIORA LE COSE. IL SUO DIRE CHE GESÙ INTRODUCE PER LA PRIMA VOLTA NELLA CULTURA MONOTEISTA IL CONCETTO DEL PERDONO È UNO DEI PREGIUDIZI DURI A MORIRE SULLA RELIGIONE EBRAICA, NONCHÉ UN GRAVE ERRORE STORICO. AL PERDONO È DEDICATO UN GIORNO IMPORTANTISSIMO, IL KIPPUR, CHE SERVE A…''

Lettera del dottor Massimo Finzi a Dagospia

Massimo FINZI

La merda più la tocchi più puzza: se Dacia Maraini avesse tratto tesoro da questo vecchio adagio avrebbe evitato di peggiorare la situazione nel tentativo di correggere i contenuti di un suo precedente articolo pubblicato sul Corriere della Sera.

Purtroppo per lei “verba volant, scripta manent”.

Riferendosi a Gesù, Dacia Maraini aveva scritto testualmente:

“ Un giovane uomo che ha riformato la severa e vendicativa religione dei padri, introducendo per la prima volta nella cultura monoteista il concetto del perdono.”

Una frase che contiene un pregiudizio duro a morire (la religione ebraica improntata a giustizia severa e vendicativa) e un grave errore storico (Gesù avrebbe introdotto nella cultura monoteista il concetto del perdono).

Nella tradizione ebraica giustizia e misericordia hanno eguale importanza (….senza misericordia il mondo non esisterebbe….) e sono in equilibrio tra loro come le due ali di un aereo il cui assetto di volo è garantito da entrambe le ali e mai da una sola.

dacia maraini

A proposito del perdono l’ebraismo ha sempre assegnato ad esso una importanza fondamentale tanto da dedicare un giorno intero del calendario al Kippur(il giorno dell’espiazione e del perdono). Una ricorrenza rispettata con il digiuno assoluto anche dagli ebrei meno osservanti e addirittura nei campi di sterminio dove un solo boccone di pane poteva fare la differenza tra la vita e la morte.

Durante i dieci giorni che separano il capodanno ebraico dal Kippur, gli ebrei operano una ricognizione profonda alla ricerca delle colpe o delle offese che possono essere state commesse nei riguardi della Divinità, o nei confronti dei propri simili o anche contro la natura. Questa accurata introspezione culmina nel giorno del kippur con il proposito a non ripetere gli errori, con il pentimento e soprattutto con l’invocazione del perdono.

Dio, nella sua grande misericordia concederà il perdono per le offese rivolte a Lui se il pentimento è stato sincero.

SARDINE – MATTIA SANTORI E MATTEO SALVINI

Il perdono per le colpe tra gli esseri umani deve essere diretto nel senso che la richiesta deve essere avviata da chi ha commesso la colpa e può essere concesso solo da colui che ha ricevuto l’offesa.

La tradizione ebraica non contempla un perdono “conto terzi” e neppure permette di porgere la guancia di un altro; di conseguenza neppure i discendenti diretti possono concedere il perdono per le offese rivolte ad un loro parente.

Vorrei consigliare a Dacia Maraini una breve visita alla libreria di Via Elio Toaff dove potrebbe trovare una ricca esposizione di libri di cultura ebraica: eviterebbe di scrivere “inesattezze” e imbarazzanti tentativi di correzione. Lo dico con il rispetto che debbo ad una persona come lei il cui padre fu rinchiuso, insieme alla sua famiglia, in un campo di concentramento giapponese per essersi rifiutato di servire nella repubblica sociale di Salò.

sardine a genova 10