GRASSO CHE NON COLA – PIETRO GRASSO NON CI STA A FARE IL “LAVORO SPORCO” PER IL TRUCE E PROPONE ALL’OPPOSIZIONE DI USCIRE DALL’AULA DURANTE LA SFIDUCIA: “NON VEDO PERCHÉ DOVREMMO TRASFORMARCI NEI VOLENTEROSI CARNEFICI AL SERVIZIO DI SALVINI E VOTARE ALLEGRAMENTE L’ASSURDO DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA AL GOVERNO PRESENTATA DA MINISTRI TUTTORA IPOCRITAMENTE IN CARICA. PER DISINNESCARE SALVINI BASTA POCO…”