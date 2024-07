SUL RITIRO DI SINNER SI CONSUMA L’ENNESIMO CAPITOLO DELLA FAIDA TRA MALAGO’ E BINAGHI? - IL CONI È “STUPITO” DAL FORFAIT DELL’AZZURRO: ALCUNI SEGNALI DALL'ENTOURAGE DEL TENNISTA RENDEVANO QUASI CERTA LA SUA PARTECIPAZIONE – IL NUMERO 1 DELLA FEDERTENNIS BINAGHI, A CUI INTERESSANO I TORNEI ATP E GLI SLAM, ARCHIVIA LE OLIMPIADI E GUARDA AVANTI: “SONO CONVINTO CHE VEDREMO AL MEGLIO DELLE FORZE JANNIK AGLI US OPEN” - QUANDO MALAGO' ATTACCO' BINAGHI CHE AVEVA DERUBRICATO I GIOCHI OLIMPICI...

(ANSA) "Un grandissimo dispiacere, in particolare per il ragazzo che ci teneva tanto e per i tantissimi sportivi italiani che aspettavano di vederlo in campo".

Così il presidente della federtennis, Angelo Binaghi, sul ritiro di Jannik Sinner costretto a rinunciare ai Giochi per una tonsillite.

"Purtroppo, riviviamo il dramma che abbiamo conosciuto agli Internazionali. Auguro a Jannik di rimettersi al più presto, sono convinto che lo vedremo al meglio delle forze agli Us Open, un torneo che tutti gli italiani potranno vedere integralmente e gratuitamente in chiaro" ha aggiunto Binaghi.

RITIRO DI SINNER,ANCHE IL CONI È STUPITO

Giuliano Foschini per repubblica.it - Estratti

Jannik Sinner non giocherà le Olimpiadi di Parigi. Era il favorito per due medaglie d’oro, testa di serie numero 1 nei tabelloni di singolare e doppio che partiranno sabato sui campi del Roland Garros, e invece davanti a due tonsille infiammate si è dovuto fermare. Ammalato, debilitato, ritirato, nessun viaggio a Parigi, «speriamo di rivederci tra quattro anni a Los Angeles».

Complottisti scatenati

Qui finisce la cronaca della prima grande delusione italiana delle Olimpiadi di Parigi e comincia invece tutto quello che il ritiro di Sinner è immediatamente diventato: un rimpianto per tutti quei tifosi che speravano di riavere una medaglia nel tennis che manca nel 1924, quando proprio a Parigi il barone Uberto de Morpurgo vinse il solo e unico bronzo della nostra storia.

Un’occasione per i complottisti e per tutti quelli che Sinner, vuoi per l’accento altoatesino, vuoi per la residenza a Montecarlo, non l’hanno mai amato: sui social impazzavano le foto al mare di qualche giorno fa con la sua compagna, la tennista russa Anna Kalinskaya con commenti del tipo: «Ma prima del torneo più importante dell’anno non sarebbe il caso di evitare di “prendere freddo”, come diceva mia nonna?».

Stupiti anche al Coni

Il ritiro di Sinner è però stato anche il primo momento di tensione all’interno di Casa Italia: soltanto pochi minuti prima dell’annuncio ufficiale alla Fitp, come al Coni, nessuno sapeva della decisione.

C’era qualche paura, più che sospetto, visto che da 36 ore si erano quasi interrotte le comunicazioni con l’entourage dell’altoatesino ma alcuni segnali che arrivavano dal gruppo tecnico del numero uno al mondo rendevano quasi certa la sua partecipazione

