IL RITORNO DEGLI ANTI-SISTEMA - ALESSANDRO DI BATTISTA AVVIA IL TOUR "SU LA TESTA", NELLE PIAZZE ITALIANE, PER LANCIARE SE STESSO COME CAPOPOPOLO - PRIMA TAPPA SIENA, LUOGO SIMBOLO DEL DISASTRO MPS: VUOLE MARCARE LA DISTANZA DAL M5S CHE E' SCESO A PATTI CON IL PD - IL CHE GUEVARA DI ROMA NORD HA ANCHE RIABILITATO LA PIATTAFORMA ROUSSEAU CHE DIVENTA "PORTALE" PER LE PRENOTAZIONI AI SUOI EVENTI. A DIMOSTRAZIONE DEL LEGAME CHE C'E' TRA LUI E DAVIDE CASALEGGIO…

Gabriele Bartoloni per “la Repubblica”

ALESSANDRO DI BATTISTA ATTOVAGLIATO IN BOLIVIA

Riabilita la piattaforma Rousseau e chiama a raccolta i vecchi compagni di viaggio. C'è tutto il Movimento di una volta nel tour inaugurato da Alessandro Di Battista, l'ex leader 5 Stelle uscito in polemica con il nuovo corso moderato e governista. Partirà da dove tutto è cominciato: dalla piazza.

Lo farà insieme ad Alessandro Villarosa, ex sottosegretario giallo- verde, espulso dal Movimento dopo il sì al governo Draghi. «Sarà un percorso di controinformazione e di Politica. Proveremo a rimettere al centro del dibattito pubblico temi nascosti e dimenticati nell'era del governo di tutti», annuncia l'ex deputato. Il primo appuntamento è sabato 30 ottobre a Siena, la città del Monte Paschi. Una tappa non casuale e che ha tutto il sapore di un revival dei vecchi tempi: quando erano proprio Di Battista e Villarosa gli "inviati" scelti dal Movimento per denunciare la malagestione di Mps.

DAVIDE CASALEGGIO ALESSANDRO DI BATTISTA

Allora il bersaglio dell'azione politica pentastellata era il Partito democratico, accusato dai grillini delle peggiori malefatte compiute nei confronti della storica banca. Ora il fallimento della trattativa con Unicredit fornisce nuovi argomenti di attacco.

Del resto, quale luogo migliore per marcare le distanze tra il vecchio Movimento e quello incline ad una alleanza con i dem? «Dallo scandalo Mps, ai conflitti di interesse più pericolosi, dalla connessione tra case farmaceutiche e grande finanza agli sprechi di denaro pubblico ». I temi sono quelli di un tempo.

ALESSANDRO DI BATTISTA DAVIDE CASALEGGIO

L'ex parlamentare ha anche deciso di riabilitare la piattaforma Rousseau, che diventa «portale» per le prenotazioni agli eventi di "Dibba". Della piattaforma con cui i 5 Stelle gestivano la democrazia interna non se ne sentiva parlare dal giugno di quest' anno, quando il contenzioso con il Movimento si risolse con il divorzio voluto da Giuseppe Conte. La riabilitazione di Rousseau testimonia come il legame tra Di Battista e Davide Casaleggio sia ancora forte e spendibile nel caso in cui all'ex parlamentare venisse in mente di scendere in campo per lanciare una nuova forza politica.