15 nov 2024 15:20

IL RITORNO ALLA CASA BIANCA DI TRUMP RINGALLUZZISCE ANCHE GLI SVALVOLATI DO BRASIL - IL FABBRO 59ENNE CHE SI È FATTO ESPLODERE NELLA PIAZZA DEI TRE POTERI DI BRASILIA, FRANCISCO WANDERLEY LUIZ, ERA VESTITO DA JOKER DURANTE IL SUO ATTACCO TERRORISTICO - L'UOMO, VICINO ALL'ESTREMA DESTRA E CANDIDATO NELLE LISTE DEL PARTITO DI BOLSONARO, VOLEVA UCCIDERE IL GIUDICE DE MORAES, NOTO PER LA SUA BATTAGLIA CONTRO ELON MUSK, PER FAR CHIUDERE "X" IN BRASILE - IL VIDEO DELL'ATTACCO E I MESSAGGI CHE L'ATTENTATORE AVEVA MANDATO PRIMA DI PASSARE ALL'AZIONE: "COMUNISTI DI MERDA" - PAURA PER L'IMMINENTE G20 A RIO