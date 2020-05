IL RITORNO DEGLI HACKER RUSSI (NON SE NE SONO MAI ANDATI) - MERKEL: ''OLTRAGGIOSI ATTI DI PIRATERIA INFORMATICA NEI MIEI CONFRONTI E DI DEPUTATI TEDESCHI. UNA STRATEGIA DI GUERRA IBRIDA CHE COMPRENDE ATTACCHI HACKER E DISTORSIONE DEI FATTI. MENTRE MI SFORZO QUOTIDIANAMENTE DI MIGLIORARE I RAPPORTI CON LA RUSSIA, MI TROVO A…''

MEETING DI HANNOVER MERKEL E PUTIN

(ANSA) - Angela Merkel ha espresso frustrazione oggi per il fatto che ci siano "chiare prove" che dalla Russia ci siano "oltraggiosi" atti di hackeraggio nei confronti di deputati tedeschi e della cancelliera stessa. "Devo dire onestamente che per me è molto doloroso - ha detto -. Mentre mi sforzo quotidianamente di migliorare i rapporti con la Russia, ci sono poi segnali così evidenti del fatto che la Russia stia facendo questo".

La Russia ha una "strategia da guerra ibrida", ha proseguito Merkel, di cui fanno parte gli "attacchi hacker" e la "distorsione dei fatti". E a questa strategia "bisogna fare attenzione, non si può semplicemente rimuoverla". La Germania farà ogni sforzo per continuare sulla via della diplomazia per migliorare i rapporti, ha aggiunto la cancelliera, ma la "collaborazione viene disturbata" da atti del genere. "Ovviamente la Germania si riserva sempre delle misure, anche contro la Russia", ha concluso rispondendo a un deputato che la incalzava in proposito.

ANGELA MERKEL E IL TELEFONINO merkel al telefono