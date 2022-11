IL RITORNO DI TRUMP – CON MELANIA AL SUO FIANCO, “THE DONALD” LANCIA UFFICIALMENTE LA SUA CANDIDATURA ALLE PRESIDENZIALI DEL 2024 - COME UN BERLUSCONI QUALUNQUE, SI È DETTO VITTIMA DEI GIUDICI: “SONO PIÙ PERSEGUITATO DI AL CAPONE” – MA LA FIGLIA IVANKA SI DEFILA: “NON SARÒ AL SUO FIANCO NELLA CAMPAGNA ELETTORALE” – IL “NEW YORK TIMES” PRENDE POSIZIONE: “TRUMP È INADEGUATO A RUOLI PUBBLICI, LA SUA RINASCITA POLITICA VA FERMATA” – LA CINA NON COMMENTA: “SONO AFFARI INTERNI DEGLI STATI UNITI” – VIDEO

1 – TRUMP PARLA PER OLTRE UN'ORA, POI LASCIA LA SCENA CON MELANIA

donald trump lancio candidatura 2024

(ANSA) - L'evento di Donald Trump a Mar-a-Lago è durato un'ora e otto minuti. L'ex presidente si è lanciato per 68 minuti in attacchi ai democratici e al presidente Joe Biden, dilungandosi più della mezz'ora che il suo staff aveva previsto per l'annuncio. Trump ha lasciato il palco insieme a Melania, chiamata dall'ex presidente e accolta da applausi scroscianti dei presenti.

2 – TRUMP, IO VITTIMA INDAGINI, PIÙ PERSEGUITATO DI AL CAPONE

(ANSA) - Donald Trump si è proclamato una "vittima" delle inchieste giudiziarie, a partire dal Russiagate montato a suo avviso dall'Fbi e dal àdeep state', e ha ironizzato di avere il "record" dei mandati di comparizione, dicendosi piu' perseguitato di Al Capone.

donald trump lancio candidatura 2024 2

3 – TRUMP, SE RIELETTO GIRO DI VITE SU VOTO E PARLAMENTARI

(ANSA) - Donald Trump ha annunciato che se verra' rieletto alla Casa Bianca vuole dare un giro di vite alle leggi elettorali (su voto anticipato e scadenza entro la notte dell' election day per dare i risultati) e alla possibilita' per i parlamentari di fare trading in Borsa o lobbying dopo la scadenza del mandato.

4 – IVANKA TRUMP SI SFILA, 'NON SARÒ COINVOLTA IN POLITICA'

(ANSA) - "Voglio molto bene a mio padre" ma "non sarò coinvolta in politica. Scelgo di dare la priorità ai miei figli e alla mia vita privata. Vorrò sempre bene e sosterrò mio padre, ma andando avanti lo farò da fuori dall'arena politica". Lo afferma Ivanka Trump in un'intervista a Fox News Digital.

donald e melania trump lancio candidatura 2024

5 – NYT, 'TRUMP È INADEGUATO, LA SUA RINASCITA POLITICA VA FERMATA'

(ANSA) - "Donald Trump, nei confronti del quale sono stati lanciati due impeachment, corre ancora per le elezioni presidenziali del 2024. Trump è inadeguato a ruoli pubblici, ha mostrato di essere incompetente". Lo afferma il board editoriale del New York Times in un commento dal titolo 'Basta', pubblicato mentre l'ex presidente sta ancora parlando da Mar-a-Lago nel corso dell'evento convocato per annunciare la sua candidatura.

ivanka trump e jared kushner 1

"Trump ha gravemente danneggiato la democrazia americana. Se il suo circo tornasse i progressi" fatti sarebbero minacciati: "tenterebbe infatti ancora una volta gli americani con disinformazione e bugie, vili minacce, insulti e provocazioni - mette in evidenza il New York Times -. Respingendo il suo tentativo di rinascita politica, gli americani lo metterebbero nel passato e tornerebbero al duro ma necessario lavoro di autogoverno".

6 – CINA NON COMMENTA CANDIDATURA TRUMP, È AFFARE INTERNO USA

sostenitori trump mar a lago candidatura 2024

(ANSA) - La Cina non commenta la candidatura di Donald Trump alle elezioni presidenziali Usa del 2024: "Questi sono affari interni degli Stati Uniti e non farò alcun commento", ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning, nel corso del briefing quotidiano.

sostenitori trump mar a lago candidatura 2024 2 ivanka trump 6

DONALD TRUMP ANNUNCIO CANDIDATURA 2024 DONALD TRUMP MELANIA ANNUNCIO CANDIDATURA donald trump lancio candidatura 2024 1 sostenitori trump mar a lago candidatura 2024 1