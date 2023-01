RIVERA OUT! – IL NUOVO DG DEL MEF SARÀ RICCARDO BARBIERI, ATTUALMENTE DIRETTORE DELLA PRIMA DIVISIONE DEL TESORO: MACROECONOMISTA CON 25 ANNI DI ESPERIENZA, BARBIERI È UN BOCCONIANO, COME IL MINISTRO GIORGETTI – COME DAGO-ANTICIPATO, IL SEMOLINO DELLA LEGA SI È CONVINTO A FAR FUORI ALESSANDRO RIVERA DOPO L’INCONTRO CON DRAGHI A PIAZZA SAN PIETRO, PER I FUNERALI DI RATZINGER - BIAGIO MAZZOTTA RIMANE RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO, MENTRE AL DAG, DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL MEF, ARRIVA ILARIA ANTONINI

RICCARDO BARBIERI

1. MEF, BARBIERI AL POSTO DI RIVERA

Estratto dell'articolo di Carmelo Caruso per www.ilfoglio.it

Riccardo Barbieri sarà direttore generale del Tesoro al posto dell'uscente dg Alessandro Rivera. Barbieri è direttore della prima divisione del Tesoro.

Barbieri è un macroeconomista con venticinque anni di esperienza.

Nato a Roma, è cresciuto a Milano. Si è laureato con lode in Discipline economiche e sociali presso l’università Luigi Bocconi di Milano e ha conseguito un Ph.D. in Economics alla New York University. […] Negli ultimi anni si è occupato prevalentemente di economia e mercati dell’Eurozona.

2. CURRICULUM VITAE DI RICCARDO BARBIERI

Riccardo Barbieri Hermitte1

Riccardo Barbieri Hermitte è nato a Roma il 25 aprile 1958

Responsabile della Direzione I – Analisi Economico Finanziaria - del Dipartimento del Tesoro.

E’ un economista e market strategist con venticinque anni di esperienza nei mercati finanziari, in cui ha lavorato per alcune delle maggiori banche di investimento, J.P. Morgan, Morgan Stanley e Bank of America-Merrill Lynch.

ALESSANDRO RIVERA

E` stato il capo dell’ Independent Research Department e Chief Economist in Mizuho International, la succursale londinese della banca d’investimento giapponese Mizuho Securities.

Nato a Roma, e` cresciuto a Milano, dove si e` laureato con lode in Discipline Economiche e Sociali alla Bocconi. Ha quindi passato cinque anni negli USA, conseguendo un Ph.D. in Economics presso la New York University.

giancarlo giorgetti mario draghi ai funerali di ratzinger

Barbieri ha cominciato la sua carriera all’Universita` Bocconi, svolgendo attivita` di insegnamento e ricerca di economia industriale ed internazionale. Ha quindi proseguito la sua attivita` accademica alla New York University, approfondendo in particolare l’economia e finanza internazionale, la teoria dei giochi e l’econometria. La sua tesi di Ph.D. propone una teoria dell’ isteresi nel commercio internazionale e la verifica econometricamente.

Nel 1990, rientrato dagli USA, Barbieri torno` in Bocconi e quindi passo` alla JP Morgan in qualita` di capo economista e quindi responsabile della ricerca in Italia. Nel 1995, si trasferi` a Londra per diventare Senior Economist della Morgan Stanley per l’ Europa meridionale. Alla Morgan Stanley Barbieri rimase fino al 2006, diventando Managing Director nel 2001 e ricoprendo importanti ruoli, fra cui quello di Capo Economista per i Mercati Emergenti.

ALESSANDRO RIVERA

Nel 2007- 2009 Barbieri ha lavorato per la Bank of America. Dopo l’acquisizione di Merrill Lynch, e` diventato Chief International Economist e Global Head della ricerca su mercati obbligazionari e valute.

Uscito da Bank of America, nel 2010 Barbieri ha svolto consulenze ed ha tenuto alcune lezioni alla London School of Economics, prima di approdare alla Mizuho nel gennaio 2011.

Negli ultimi quattro anni e mezzo Barbieri ha scritto sopratutto di economia e mercati dell’Eurozona, assicurando a Mizuho una presenza di tutto rilievo nel dibattito economico e di mercato. E’ ospite frequente di CNBC e Bloomberg TV ed e` spesso citato da Financial Times, Wall Street Journal, Reuters e Bloomberg.

ARTICOLI CORRELATI

RIVERA E MAZZOTTA MEME