VIRUS TRUMP - SUI SOCIAL I FAN DI TRUMP NON DEMORDONO: UNA NUOVA MARCIA SU WASHINGTON PER IL 20 GENNAIO, GIORNO DEL GIURAMENTO DI BIDEN - PER CONVINCERE MIKE PENCE AD INVOCARE IL 25° EMENDAMENTO, L’ESTABLISHMENT DEI REPUBBLICANI GLI OFFRE LA CANDIDATURA PER LE ELEZIONI DEL 2024 - BIDEN E IL SUO TUTOR OBAMA NON SONO D’ACCORDO CON NANCY PELOSI: CON L’IMPEACHMENT SI RISCHIA CHE TRUMP DIVENTI UN MARTIRE, FOMENTANDO COSÌ NUOVI DISORDINI