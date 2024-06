ROBE DA LA PAZ! – IN BOLIVIA CIRCOLA L'IPOTESI SECONDO CUI IL GOLPE TENTATO DAL GENERALE ZUNIGA FOSSE...ORCHESTRATO DAL GOVERNO DI LUCHO ARCE, CON L’OBIETTIVO DI GUADAGNARE IL SOSTEGNO POPOLARE - IL SENATORE LUIS ADOLFO FLORES FA NOTARE CHE È "SORPRENDENTE" CHE, NONOSTANTE IL MOVIMENTO DI UN FORTE CONTINGENTE MILITARE DAVANTI AL PALAZZO DEL GOVERNO NON CI SIA STATA ALCUNA REAZIONE DA PARTE DELLA POLIZIA - ZUNIGA ERA STATO NOMINATO PROPRIO DA ARCE

colpo di stato in bolivia 12

(ANSA) - A parlare di auto-golpe orchestrato dal governo di Lucho Arce per guadagnare sostegno popolare, non è solo il generale Zuniga, l'ex comandante dell'Esercito ora in carcere per aver guidato il fallito colpo di Stato in Bolivia. Anche alcuni seguaci dell'ex presidente Evo Morales, oppositori di altre correnti, e analisti hanno avanzato il dubbio che l'occupazione dei militari di ieri in Plaza Murillo, a La Paz, sia stato uno "show" orchestrato dal presidente per riconquistare popolarità di fronte ad una crescente crisi economica.

colpo di stato in bolivia 9

Il senatore Luis Adolfo Flores, ad esempio, ha indicato come "sorprendente" che, nonostante il movimento di un forte contingente militare al chilometro zero (così viene comunemente chiamata piazza Murillo dai boliviani) non ci sia stata alcuna reazione da parte della polizia. Anche l'ex ministro Carlos Romero esprime perplessità. "Hanno parlato alla porta del palazzo.

I ministri in Plaza Murillo erano in giro come ballerine. Non c'è stato nemmeno un ordine alla polizia nazionale, nemmeno di acquartierarsi", ha osservato Romero. Vari analisti rilevano una serie di "incongruenze" in quanto avvenuto. In particolare si sottolinea la passività del presidente Arce per circa due ore, di fronte all'insubordinazione del generale Zuniga, che lui stesso aveva nominato nel 2024 e considerato un suo uomo di fiducia.

faccia a faccia tra luis arce e juan jose zuniga colpo di stato in bolivia 11 luis arce colpo di stato in bolivia 1 colpo di stato in bolivia 6 colpo di stato in bolivia colpo di stato in bolivia 5 colpo di stato in bolivia 4 colpo di stato in bolivia 7 colpo di stato in bolivia 3 colpo di stato in bolivia 10