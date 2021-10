18 ott 2021 16:20

ROBERTO GUALTIERI NON ASPETTA I DATI UFFICIALI E GIÀ DICHIARA “SARÒ IL SINDACO DI TUTTI” (CHE ORIGINALITÀ) - IL DISCORSO DELLA VITTORIA DEL CANDIDATO DEL PD, CHE RINGRAZIA TUTTI: MICHETTI, CALENDA, LA SINDACA RAGGI “PER L’IMPEGNO PROFUSO” - “INIZIA UN LAVORO STRAORDINARIO PER RILANCIARE ROMA E PER FARLA CRESCERE, PER FARLA DIVENTARE PIÙ INCLUSIVA PER FARLA FUNZIONARE…” - GUALTIERI DOVRÀ DIMETTERSI DAL RUOLO DI DEPUTATO. CHI SI CANDIDERÀ AL SUO POSTO? (CONTE CI STA FACENDO UN PENSIERINO…)