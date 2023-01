ROCCA E’ ORMAI AI LIVELLI DI MICHETTI: COLLEZIONA GAFFE E FA CASINO – A "RAINEWS24" IL CANDIDATO DEL CENTRODESTRA ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE LAZIO DICHIARA CHE “IL SUO PROGRAMMA È ONLINE E SI PUÒ CONSULTARE". MA IL SITO UFFICIALE RISULTA ANCORA IN COSTRUZIONE - IL RIVALE DI CENTROSINISTRA D’AMATO CERCA DI RECUPERARE CONSENSI SU FACEBOOK: HA SPESO 14MILA EURO PER LANCIARE I SUOI POST (SOLDI BUTTATI VISTO CHE I SONDAGGI LO DANNO MOLTO DIETRO A ROCCA)

Mistero digitale per il candidato di centrodestra Francesco Rocca, sicuro che il suo sito internet non solo ci sia ma contenga il programma elettorale così da renderlo consultabile da tutti. Spese social invece per il competitor dem Alessio D’Amato, primo in classifica in quanto a investimenti su Facebook.

La discussione sui potenti mezzi della rete ieri è andata in onda dopo un’intervista di Rocca a RaiNews24 durante cui ha dichiarato che «il programma è sul sito e si può consultare, è un programma dinamico, tante sono le sfide e i problemi». In effetti dinamico lo è: nel senso che si tratta di una pagina in costruzione. Andando sul sito ufficiale (che compare anche sulla pagina Facebook del candidato), ci si ritrova in presenza di una schermata con la scritta “ direzione futuro”. È il motto della campagna elettorale, accompagnato da tante freccine tricolore a indicare la via.

Che porta a un’altra scritta: sotto “Francesco Rocca presidente”, appare l’avviso “tra poco disponibili”.

Gli avversari dell’ex presidente della Cri non hanno perso tempo: «Solo gaffe e tanta confusione, il sito non è ancora pronto», ha commentato la capolista della civica D’Amato Marta Bonafoni.

Se la candidata del M5S Donatella Bianchi sul suo sito ha messo almeno una presentazione di sé, è l’assessore dem a credere di più nella forza della rete. Alessiodamato.eu, non solo c’è il programma, ma gli eventi e gli appelli a suo sostegno oltre alla sua storia.

Un investimento a cui sui social risponde uno sforzo economico calcolabile in circa 14 mila euro, una somma spesa tra dicembre e gennaio dal candidato piddino per far diventare virali i propri post. Facebook rivela infatti quanto ha versato l’inserzionista, il Pd del Lazio in questo caso, per gli interventi social dell’assessore. A ogni inserzione o post corrisponde un range di investimento che nel caso dell’assessore va da un minimo di 100 a un massimo di 200 euro, fino ad arrivare ad alcuni post finanziati anche con una cifra che va dai 1.000 ai 1.500 euro. Sommando gli importi più bassi e i post che valgono un verdone ( la banconota da 100 euro) si arriva a quota 14 mila 100.

