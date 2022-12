22 dic 2022 15:14

ROCCA SOTTO TIRO – NON C’E’ SOLO LA CONDANNA PER SPACCIO, IL CANDIDATO DEL CENTRODESTRA ALLA REGIONE LAZIO FINISCE NELLA BUFERA PER I LEGAMI CON GLI EX NAR E I RAPPORTI D'AFFARI CON STORACE E ANGELUCCI - IN CROCE ROSSA ROCCA HA ACCOLTO L'EX TERRORISTA DEI NAR, PAOLO PIZZONIA, E HA SCELTO COME SUO PORTAVOCE MARCELLO DE ANGELIS, EX ESPONENTE DI TERZA POSIZIONE – L’EX PRESIDENTE DELLA CROCE ROSSA NON DÀ PESO ALLE CONTESTAZIONI E NEGA ANCHE CHE VI SIA UNA FRONDA NEL CENTRODESTRA...