ROMA SPIA! - CHI SARÀ LA SEDUCENTE DEPUTATA PIEMONTESE CHE QUANDO È A ROMA ALLOGGIA IN UN PICCOLO MONOLOCALE NEI PRESSI DI CAMPO MARZIO, DOVE LE LINGUE BIFORCUTE DICONO CHE CI SIA UN GRAN VIA VAI DI MASCHIETTI MOLTO PRESTANTI A VARIE ORE DELLA GIORNATA? AH, SAPERLO... - L'AMBASCIATORE SEBASTIANI VERSO INCARICHI DI PRESTIGIO? - SALVINI PREOCCUPATISSIMO PER LE REGIONALI: SE NON PUÒ ANDARE NELLE PIAZZE A CAUSA DEL VIRUS, LA SUA CAMPAGNA ELETTORALE È PARALIZZATA

DAGONEWS

Tra le feluche rampanti che ambiscono a prestigiosi incarichi, dalle parti della Farnesina in questo periodo si vocifera spesso, chissà perché, il nome dell’ambasciatore Pietro Sebastiani…

ernesto carbone

Dopo qualche anno in cui sul profilo whatsapp mostrava la foto seduto in una limousine con bretellone e occhiali stile boss sudamericano, ora Ernesto Carbone ha optato per una immagine in sella ad una potente Harley Davidson rossa, con casco trendy a stelle e strisce e giubbotto in pelle alla Fonzie…

Chi sarà quella bella giovane avvocatessa bisex milanese, frequentatrice anche di siti di incontri, già legata a molti imprenditori vip, che ora è grande amica della Calippa? Ah, saperlo…

Per chi non lo sapesse, tra gli hobby sportivi dell’alter ego del Capitone, il suo capo staff tuttofare Andrea Paganella, c’è anche la boxe…

A proposito del Capitone, pare che in questi giorni si riunisca spesso il consiglio di guerra al quinto piano del palazzo San Luigi dei Francesi del Senato, di fronte alla omonima libreria, dove ha lo studio nel sottotetto. Il nostro è preoccupatissimo per la campagna elettorale delle regionali, ormai iniziata, perché non può andare a fare comizi in ogni paesino a causa del coronavirus. E la sua campagna elettorale è basata soprattutto su quello…

matteo salvini in senato

Chi sarà la seducente deputata piemontese che quando è a Roma alloggia in un piccolo monolocale nei pressi di Campo Marzio, dove le lingue biforcute dicono che ci sia un gran via vai di maschietti molto prestanti a varie ore della giornata? Ah, saperlo…

Divertente siparietto mercoledì pomeriggio tra Piazza di Spagna e Via Condotti, quando un diplomatico straniero si è rivolto ai vigili della Polizia Municipale per segnalare che i bangla hanno tentato di vendergli sciarpe contraffatte di Burberry e altri marchi proprio di fronte ai negozi. La risposta degli agenti della sindaca è stata che loro devono solo occuparsi di evitare che le persone si siedano sui gradini di Trinità dei Monti e non hanno tempo per altro. In effetti sulla scalinata vi sono una decina di vigili mentre sulla Piazza imperversano decine di venditori di ogni tipo, dalla finta acqua minerale alle aste per selfie, alle rose per le coppiette.

pietro sebastiani foto di bacco