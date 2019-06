DAGONEWS

federica mogherini

Conversazione ascoltata al banco della buvette della Camera, durante un sonnacchioso caffè per due deputati pd lunedì mattina dopo i ballottaggi. “Hai visto che Renzi a Bologna è andato ancora addosso alla Mogherini”. E l’altro: “Ho capito, ma è scemo, chi l’ha messa lì? C’è andata da sola? Scusa eh, ma se metto mio figlio di 5 anni al volante della Mercedes e si schianta, chi è il coglione? Mio figlio o io che gli ho dato la macchina? Dai, su…”.

Di risposta: “Sì, alla sicurezza europea la Federica, te la ricordi quando veniva in Commissione, una che considerava una botta di vita andare a parlare a un convegno per il disarmo a Grosseto”. “A proposito, e che farà poi quando torna a Roma?”. “Ho sentito che aprirà un blog…”. “Ah, sì? Di cucina…?”

amore saffico

Continua più che mai la cocente passione, segnalata da questo sito già ad aprile, tra due deputate sicule, una giovane e moooolto ammirata dai maschietti, l’altra una milf coi fiocchi, quasi vent’anni di differenza di età, entrambe prima legislatura. L’unico cambiamento è che ora stanno molto più attente, e cercano di non farsi vedere tanto insieme come in passato quando erano spesso sedute vicine anche in aula...

ernesto carbone

Chi ha il piacere di avere Ernesto Carbone tra i propri contatti whatsapp potrebbe suggerirgli, con discrezione, che la foto-profilo che usa dove è ritratto sul sedile posteriore di una lussuosissima limousine sedili in pelle color salmone, occhiali scuri Persol tartarugati, capelli al gel, camicia bianca sbottonata con bretellone extralarge colori Gucci, sguardo da boss calabro-sudamericano in vacanza, non è esattamente nello lo stile del nuovo pd targato Zingaretti…

Chi sarà quel deputato della Commissione Affari Istituzionali che ha inventato per Annagrazia Calabria il soprannome “l’eterea assenza” che gira ormai tra molti parlamentari per indicare la giovane forzista? Ah, saperlo...

annagrazia calabria antonio tajani

A proposito del verminaio scoperchiato dallo scandalo delle procure, chi sarà quel pm della Procura di Roma, già al Csm in passato, corrente Palamara, che in questi giorni ogni mattina sfoglia preoccupato tutti i giornali? Cosa avrà che lo angustia? Ah, saperlo…

Non dite al Capitone che un simpatico pensionato come Luciano Violante, che da 36 anni non è più magistrato e da oltre 10 non è più parlamentare, gira con scorta di tutto rispetto, tanto che ad ogni suo arrivo all’aeroporto di Caselle viene accolto immediatamente all’uscita dal gate addirittura da ben tre agenti che lo scortano all’auto di servizio neanche fosse il procuratore antimafia…

luca palamara

Ebbene sì, è la fine di Forza Italia e forse anche la fine di un sogno per tanti fan: Gabriellina Giammanco presto non sarà più sul mercato. Durante la campagna elettorale per le europee ha annunciato le nozze con il fidanzato 47enne Federico anche se la data sarebbe ancora da fissare. Tuttavia le lingue biforcute aspettano la data prima di avere la certezza che i piccioncini arrivino all’altare…

gabriella giammanco col fidanzato federico

Non dite a Papa Bergoglio che quel noto fraticello francescano che lo incensa tanto nei suoi articoli e nelle sue continue apparizioni da prezzemolino su tv e giornali e lancia strali moralistici contro tutti i politici, si accompagna sempre a giovani piacenti ragazzotti che presenta come "collaboratori", e che di notte tutto il vicinato del convento dove vive è testimone da anni dei gemiti di piacere maschili tanto da non poterne più...

Sembra che il suocero in pectore del Capitone, Denis Verdini, in questi giorni sia molto preoccupato dell’avvicinarsi della molto imminente sentenza della Cassazione che lo riguarda, e stia confidando agli amici più cari di temere di finire “come Formigoni e Dell’Utri”…

federica mogherini gabriella giammanco con elena barolo gabriella giammanco gabriella giammanco silvio berlusconi matteo salvini con francesca verdini sotto casa di denis matteo salvini e francesca verdini al concerto inaugurale del salone del mobile alla scala 4 gabriella giammanco carmela minuto