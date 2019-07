Lele Mora e Francesca Lodo

L’ex showgirl Francesca Lodo è riuscita a fare oscurare da Wikipedia la sua pagina personale perché riportava notizie a lei sgradite. Cosa rara, prima di lei ci erano riusciti in pochissimi, tra questi il mezzobusto Attilio Romita e il mitico Pino Galati. Peccato che col sito Internet Wayback tutte le vecchie pagine sono consultabili, compresi i pruriginosi particolari che gli interessati cercano così tanto di cancellare…

PATRIZIA PRESTIPINO

Battutaccia di un parlamentare Pd alla buvette mercoledì mattina sul fatto che Patrizia Prestipino e Cosimo Ferri siedono affiancati nell’aula della Camera: “Dio lo fa e poi li accoppia”. Cosa avrà voluto dire? Ah, saperlo…

La passione di “lampadina” Lotti per le salette riservate emersa durante le intercettazioni a Palamara? Chiedete ad Alfredo, ex maggiordomo del Banana che aveva aperto il ristorante vicino alla Camera. Lotti chiedeva unicamente e soltanto la saletta nascosta in fondo al locale, con tanto di porta che doveva stare sempre chiusa…

cosimo ferri 3

Chissà perché il grande Andrea Bocelli è accreditato da San Marino come ambasciatore a disposizione con tanto di passaporto diplomatico e relative immunità? Ah, saperlo…

Che fine ha fatto la inquieta videomaker Giulia Sarti? Ah, saperlo…

Come mai il Capitone da un po’ di settimane ha smesso di indossare le uniformi della Polizia? Chi è il potente suggeritore che lo ha consigliato di cambiare look? Ah, saperlo…

luca lotti raduna la corrente base riformista 3

Continua l’attività di agenzia di viaggi della Fondazione Craxi, prossimo appuntamento viaggio ad Hammamet tutto incluso (volo, albergo, pasti) il 19 gennaio prossimo. Preiscrizioni già aperte…

Mercoledì mattina alla Camera è stato intravisto circolare Nichi Vendola, in completo giacca pantalone bianco stile gelataio Grom, con tanto di figlioletto al seguito che già a tre anni è giustamente portato in visita ai palazzi del potere…

salvini con giacca della polizia

Alla campagna elettorale della sua prima elezione, ormai secoli fa, David Sassoli aveva annunciato le sue dimissioni dalla Rai in caso di elezione a Bruxelles perché "non si può tornare al servizio pubblico dopo un mandato parlamentare". Chapeau. Ma davvero come insinuano i maligni alla Rai risulterebbe ancora in aspettativa? Saranno certamente solo cattiverie…

Nel 2016 veniva presentata in pompa magna a Roma la Fondazione Fiman per la cura delle malattie degenerative. In una serata fund raising a Palazzo Ferrajoli star come Albano, Enrica Bonaccorti, Michele Cucuzza (addirittura addetto stampa della Fondazione) sollecitavano la donazione di 500 euro per entrare a far parte della Fondazione. Decine e decine di adesioni, e di versamenti. Ma poi il sito web è scomparso e sono scomparsi i fondatori tra cui il presidente, il docente dell’Università di Tor Vergata Raffaele Mancino. Nessuno risponde più alle email, e pare che un deputato piuttosto incavolato per la sua quota versata e scomparsa si sia ora rivolto a un avvocato…

david sassoli

Ma davvero l’Alitalia, nella sua crisi tragica con migliaia di lavoratori quasi per strada, ha generosamente sponsorizzato in queste settimane il Filming Italy Sardegna Festival di Tiziana Rocca tenutosi al Forte Village? Dove avrà trovato i soldi? Ah, saperlo…

tiziana rocca foto di bacco GIULIA SARTI giulia sarti stefano vignaroli