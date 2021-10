A ROMA TUTTI PAZZI PER ASHLEY BIDEN, LA FIGLIA DEL PRESIDENTE AMERICANO E DELLA FIRST LADY JILL - IL "KING DEI PAPARAZZI" RINO BARILLARI SPERA DI RIPETERE LO SCOOP DEL BACIO: “QUI È TUTTO BLINDATISSIMO, SEMBRA DI ESSERE IN GUERRA. ASPETTO CHE SCENDA LA NOTTE. DI NOTTE TRIONFA L’AMORE, SCATTANO I SORRISI E QUALCHE INEVITABILE COMPLICITÀ". APERTA LA CACCIA ALLA FIGLIA DI BIDEN CHE VA PAZZA PER LO SHOPPING 'MADE IN ITALY'...

ASHLEY BIDEN 19

Rino Barillari, il “King” dei paparazzi: al G20 verrà scattata una foto come quella del bacio tra Macron e Brigitte nelle viuzze del centro di Roma?

«Magari! Qui è davvero tutto blindatissimo, sembra di essere in guerra. Sono stato in giro per 4 ore, impossibile sorprendere i protagonisti del vertice».

«Però aspetto che scenda la notte. Di notte trionfa l’amore, scattano i sorrisi e qualche inevitabile complicità».

Quale scena sarebbe bello immortalare?

«Con Macron e la sua dama ci “conosciamo” già. Mi piacerebbe la First Lady Usa, Jill. E poi la coppia presidenziale americana ha una figlia che va pazza per lo shopping “made in Italy”».

Ma vorrei tornare ai bei tempi della Dolce Vita, ai grandi personaggi che si tenevano mano nella mano...».

FAMIGLIA BIDEN

Roma ha sempre il suo grande fascino...

«Un posto magico. È eterna, immortale»

BARILLARI

A Roma tutti pazzi per Ashley Biden, la figlia del presidente americano Joe Biden e della First lady Jill. Soprattutto Rino Barillari, il re dei paparazzi. Dalla Dolce vita degli anni Sessanta ai "divi" della politica di oggi, in fondo, il passo è più breve di quanto si possa pensare. E la via Veneto di allora in questi giorni si chiama G20.

ASHLEY BIDEN 19

Il fotografo delle star, riverito, cercato o temuto a seconda delle occasioni, nel 2018 aveva pizzicato il presidente francese Emmanuel Macron e sua moglie Brigitte per le vie del centro della Capitale, immortalando un loro bacio. Il sogno del "King" è ripetere lo scoop, ma stavolta sembra tirare una brutta aria: "Qui è davvero tutto blindatissimo, sembra di essere in guerra. Sono stato in giro per 4 ore, impossibile sorprendere i protagonisti del vertice", spiega a Leggo.

La tattica però non cambia: "Aspetto che scenda la notte. Di notte trionfa l’amore, scattano i sorrisi e qualche inevitabile complicità". Ritroverà Macron ("Con lui e la sua dama ci 'conosciamo'") ma l'obiettivo grosso del suo... obiettivo è un altro: "Mi piacerebbe la First Lady Usa, Jill. E poi la coppia presidenziale americana ha una figlia che va pazza per lo shopping 'made in Italy'". Ashley Biden, appunto, bella e dal sorriso radioso. Quarant'anni compiuti lo scorso giugno, attivista, filantropa, spesso in prima fila nelle serate di gala e benefiche d'America.

barillari

JOE ASHLEY BIDEN

Abituata, dunque, ai riflettori. Certo, quelli di Barillari, sono decisamente più "all'italiana", pepati e malandrini. E anche un po' nostalgici: "Vorrei tornare ai bei tempi della Dolce Vita - sospira il paparazzo -, ai grandi personaggi che si tenevano mano nella mano...". In quel caso il colpaccio sarebbe assicurato. C'è sempre Roma, "un posto magico, eterna, immortale", a far sperare nella botta di fortuna.

