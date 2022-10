1 - SOFT ARCORE

Luca Bottura per “la Stampa” - Berlusconi tratta su Licia Ronzulli e per la Sanità propone un tecnico a lui caro con un passato da dottoressa: Edwige Fenech.

2 – TAJANI E RONZULLI IN ROTTA DI COLLISIONE

Emanuele Lauria per “la Repubblica” - Estratto

E Berlusconi? Lì la situazione è più complessa. In un partito che ha perso molti esponenti di lungo corso, il bello e il cattivo tempo lo fanno Antonio Tajani e Licia Ronzulli, che peraltro nei giorni scorsi sono entrati in rotta di collisione.

È accaduto quando il coordinatore di Fi è andato a parlare direttamente con Meloni, suscitando l'irritazione dell'altra e una reprimenda di Berlusconi («D'ora in poi le trattative le gestisco io»).

SILVIO BERLUSCONI LICIA RONZULLI

Da quel momento Salvini e Meloni, prima separatamente e poi insieme, sono andati ad Arcore ad ascoltare il patriarca del centrodestra. Ma quando, sabato, si è svolto l'ultimo vertice della coalizione, Ronzulli ha fatto un passo indietro: era a Villa San Martino ma non ha partecipato all'incontro per ragioni di opportunità, si discuteva infatti di una sua nomination per un ministero di peso.

RONZULLI MELONI

L'episodio, però, è servito a far salire sulla ribalta un altro consigliere di Berlusconi: Aberto Barachini, un fedelissimo di Ronzulli, che si è seduto al tavolo con Salvini e Meloni. Mica uno qualsiasi, Barachini, è il presidente della commissione di vigilanza Rai. L'ultimo ad andare in onda nel palinsesto degli sherpa.

3 – LICIA, UN PREMIO LO MERITA DAVVERO

Gianni Barbacetto per il “Fatto quotidiano” - Estratto

silvio berlusconi licia ronzulli ??by istituto lupe

Silvio Berlusconi perde voti, perde dirigenti di Forza Italia, perde lucidità, ma due cose non perde né dimentica. La prima è la generosità: premia chi gli è fedele. Non solo le signore che sfilano come testimoni o imputate nei suoi processi. No, ci riferiamo alla politica: sta per premiare con due belle poltrone ministeriali le signore Licia Ronzulli da Milano e Maria Elisabetta Alberti Casellati da Rovigo. Due collaboratrici fedeli ed efficienti, che il premio lo meritano davvero.

SILVIO BERLUSCONI E LICIA RONZULLI

Della prima, l'immagine che resta scolpita nella memoria di Silvio, appena un poco appannata dal tempo, è quella di una giovane in tailleur scuro che, all'ingresso di villa Certosa, smista la frotta di ragazze che arrivano in Sardegna dal continente trascinando piccoli trolley coloratissimi.

silvio berlusconi licia ronzulli francesca pascale

È il 2009, Licia Ronzulli ha in mano una lunga lista di nomi. Accoglie le ospiti e assegna a ciascuna il suo posto nei bungalow della villa. Instancabile, grande organizzatrice, non perde un colpo. Biglietti aerei, transfer da e per l'aeroporto e, a Milano, prenotazione di ristoranti e biglietti per lo stadio, assegnazione dei posti degli ospiti alle cene placée.

Prima di una festa del Milan (ancora berlusconiano), chiama al telefono l'imprenditore Gianpaolo Tarantini e, orgogliosa, gli dice: "Ti ho preparato un tavolo per dieci persone, proprio vicino a quello del presidente Berlusconi". Gianpi ringrazia.

licia ronzulli judoka in senato

È il 5 gennaio 2009 quando poi Tarantini chiama Silvio per organizzare un viaggio a villa Certosa: "Siamo io, Linda, Belen, la sorella, l'amica di Belen, Chiara quella ragazza di Modena e una mia amica di Milano Mi metto d'accordo con Marinella?". Cioè con l'eterna assistente di Berlusconi.

No, risponde Berlusconi: "Devi accordarti con la dottoressa Ronzulli. Sì, Licia, è qui a farmi da segretaria". Sei mesi dopo, "la segretaria" è premiata con una candidatura al Parlamento europeo.

Aveva cominciato a lavorare come infermiera. Carriera rapida, diventa responsabile del coordinamento delle infermiere e degli assistenti all'ospedale Galeazzi di Milano. Passata a coordinare, con la stessa inflessibile efficienza manageriale, le ragazze di Silvio, si è poi dedicata completamente alla politica. Suscitando silenziose invidie nelle schiere berlusconiane.

tarantini

Solo una volta il silenzio è diventato clamorosa protesta pubblica: nel maggio 2014 una collega eurodeputata di Forza Italia, Susy De Martini, medico, candidata nella stessa circoscrizione Nord-Ovest, non gradisce di essere scavalcata dalla rivale: "È una candidata diversamente meritevole", dichiara, "messa in lista soltanto perché, come Nicole Minetti, organizzava feste a villa Certosa".

un giorno in pretura processo a tarantini 2

Segue querela e uscita di De Martini dal partito di Silvio. Licia prosegue imperterrita la sua ascesa. Nell'estate 2016, Berlusconi viene sottoposto a un complesso intervento chirurgico al cuore. Quando torna ad Arcore, trova la scena cambiata. C'è Licia Ronzulli a sostituire Mariarosaria Rossi (la parlamentare di Forza Italia fino allora soprannominata "la badante di Silvio"). Da quel momento Licia diventa la sua ombra. Una delle poche persone che hanno contatto diretto con il capo.

belen (4)

Rossi era stata la tutor di Francesca Pascale, Ronzulli è il link con Marta Fascina. Ora è pronta per il governo. Al ministero della Salute, visto il curriculum e l'esperienza da infermiera?

LICIA RONZULLI SILVIO BERLUSCONI licia ronzulli ed elisa isoardi si selfano e si amano su instagram

