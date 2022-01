L’ACCORDO SUL MATTARELLA BIS INIZIA A PRODURRE EFFETTI – GIANCARLO GIORGETTI: “IO VIA DAL GOVERNO? È UNA IPOTESI MAGARI C’È DA MIGLIORARE LA SQUADRA. INTANTO, OGGI, VADO A CASA…” - "IL FOGLIO": "IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO SI VUOLE DIMETTERE. E LO AVEVA DECISO NEI GIORNI SCORSI QUANDO AVEVA DISERTATO I CDM" - GRANDE SPONSOR DELLA CANDIDATURA DI DRAGHI, GIORGETTI STAREBBE MEDITANDO UNA CANDIDATURA IN REGIONE LOMBARDIA (MA FONTANA SCADE NEL 2023)

GIANCARLO GIORGETTI E MARIO DRAGHI

GIORGETTI, IO VIA? E' UNA IPOTESI

(AGI) - GIORGETTI via dal governo? "E' una ipotesi, magari c'e' da migliorare la squadra...". Cosi' Giancarlo GIORGETTI rispndendo al cronista dell'AGI sugli scenari post Quirinale. "Intanto oggi vado a casa", conclude il ministro.

GIORGETTI VERSO LE DIMISSIONI. IL MINISTRO DELLA LEGA VUOLE LASCIARE IL GOVERNO

Carmelo Caruso per www.ilfoglio.it

Giancarlo Giorgetti si vuole dimettere dal governo. E lo aveva deciso già nei giorni scorsi quando aveva disertato i Cdm. Un malessere che era stato raccontato dal Foglio e che il ministro dello Sviluppo economico ha reso palese oggi con la frase “per alcuni questa giornata porta al Quirinale, per me porta a casa”. Grande sostenitore della candidatura di Mario Draghi al Colle, convinto che la legislatura sia in ogni caso finita, ora è pronto a dare il suo addio. Si racconta che stia meditando una candidatura in regione Lombardia, anche se al Foglio l’aveva smentita. “Voglio tornare a casa”.

MARIO DRAGHI GIANCARLO GIORGETTI salvini giorgetti giancarlo giorgetti e matteo salvini 2 matteo salvini e giancarlo giorgetti 8 GIORGETTI LANCIA DRAGHI AL QUIRINALE BY ELLEKAPPA