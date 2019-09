L’ADDIO AL PD DI RENZI DIVENTA PANE PER I SOCIAL-TIFOSI CHE SI SPACCANO: “IL TUO E’ BIECO OPPORTUNISMO”, “SEI UN BISCHERO”, “VAI AVANTI, IN TANTI SAREMO CON TE” - C’E’ CHI LO ACCUSA DI TRADIMENTO ("BASTA DIVISIONI E SCISSIONI A SINISTRA") E CHI, INVECE, LO INCORAGGIA (“CHI TI ATTACCA HA SOLO PAURA”)...

Roberto Bordi per www.ilgiornale.it

renzi jep gambardella

Alla fine è successo: Matteo Renzi ha lasciato il Pd. Dopo mesi di voci e indiscrezioni, la scissione è avvenuta. A confermarlo è stato lo stesso ex premier con un post su Twitter: "C’è una strada nuova da percorrere. Lo faremo zaino in spalla, passo dopo passo.

Offriamo il nostro entusiasmo a chi ci darà una mano ed il nostro rispetto a chi ci criticherà. Ma offriremo soprattutto idee per l’Italia di domani. Ci vediamo alla Leopolda". Parole che non lasciano indifferente il popolo dei social, spaccato tra favorevoli e contrari. Particolarmente coinvolto il popolo del Pd, che ora dovrà scegliere se seguire Renzi al centro o proseguire con Zingaretti.

MATTEO RENZI HOUSE OF CARDS

Ettore non ha dubbi: "Questa volta non vi seguo. Basta scissioni e divisioni a sinistra". Anche Marco non condivide la scelta di Renzi: "Caro Matteo, cambiare idea ogni 12 minuti non porta da nessuna parte. Bieco opportunismo, questo è il tuo. Hai perso una grande occasione, l'ennesima". ClaClo, che come foto profilo ha il mitico "Guglielmo il dentone" interpretato al cinema da Alberto Sordi, ironizza: "La nascita della nuova Dc, era tutto scritto". Franz, elettore leghista, si spinge un po' oltre: "Il vostro entusiasmo, equivale a devastare l'italia, bischero. Le idee tienile per i tuoi tirapiedi. Purtroppo sei a quota 0 come persona e come credibilità. La tua politica fa piangere gli italiani e ingrassare i clandestini".

renzi conte

Giorni, un altro sostenitore del centro-destra, invece, gli concede l'onore delle armi: "Li hai fregati tutti. Ora non potranno neanche fare la pipì senza chiedertelo. Tripletta Conte Zingaretti Di Maio... da oppositore sei stato abile". Mentre Luigi attacca: "In meno di 10 anni lei è riuscito a fracassare il Pd, che già aveva problemi di suo, come da fosca premonizione addirittura di D'Alema. Missione compiuta!". Insomma, non mancano le critiche, anche aspre.

matteo renzi

Ma c'è chi, come la signora Marta, si schiera dalla parte di Renzi: "In tanti saremo con te". Katya è addirittura entusiasta: "Grande Matteo, avanti così con le tue idee e innovazioni! Abbiamo bisogno di gente come te in Italia. Io sto con te! Chi ti attacca ha solo paura!". Paola è più poetica: "Pronta ad afferrare quello zaino e partire", mentre Roberta scrive: "Ci aspetta una strada da percorrere e una nuova casa da costruire. L’entusiasmo non ci manca e la determinazione pure". Se un'altra Paola, ermetica, risponde: "Ci sono", Michele è un pochino meno stringato: "Bene, anche i tempi sono giusti. Avanti insieme, siamo in tanti".