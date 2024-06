20 giu 2024 18:08

L’AFFONDO DEL FONDO – KRISTALINA GEORGIEVA, DIRETTORE DEL FMI, MANDA UN “PIZZINO” AL GOVERNO ITALIANO SUL MES: “QUANDO HAI UN'ASSICURAZIONE CONTRO DEI RISCHI E SEI IN TEMPI RISCHIOSI, LA USI. COSÌ IL MES: È UNA BUONA ASSICURAZIONE PER L'EUROPA E IN QUESTO SENSO SAREBBE SAGGIO AVERLO DISPONIBILE SE CI FOSSE UN ALTRO SHOCK”. L’ITALIA È L’UNICO PAESE A NON AVER RATIFICATO IL FONDO SALVA STATI, IMPEDENDONE L’ENTRATA IN VIGORE - ITALIA VIVA PRESENTA UNA PROPOSTA DI LEGGE PER LA RATIFICA...