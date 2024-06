UN’ALTRA GIORNATA DI ORDINARIA FOLLIA IN PARLAMENTO – URLA BELLUINE, CANTI PARTIGIANI E TRICOLORE SVENTOLATO IN SEGNO DI SFIDA: “VERGOGNA, FUORI I FASCISTI”

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - L'Aula della Camera ha bocciato la proposta dell'opposizione di modificare nel processo verbale della seduta di ieri il termine 'disordini' con 'aggressione nei confronti del deputato Donno'. La richiesta era stata avanzata dalla capogruppo Dem Chiara Braga. La proposta non è passata per 42 voti. Dalle opposizioni sono partite urla 'Vergogna!'.

Il Pd con Federico Fornaro ha chiesto poi una votazione sull'intero processo verbale che è passata per 41 voti di scarto. 'Questa è peggio della nipote di Mubarak!', ha urlato qualcuno dai banchi dell'opposizione all'indirizzo della maggioranza. A questo punto il vice presidente di turno, Sergio Costa (M5s) ha firmato il verbale. 'Non firmare!' gli ha urlato qualcuno dai banchi delle minoranza. In precedenza Costa aveva evidenziato che "la presidenza firma sulla base della richiesta dell'Aula".

AUTONOMIA: OPPOSIZIONI CANTANO BELLA CIAO ALLA CAMERA, SEDUTA SOSPESA

(Adnkronos) - Ancora fibrillazioni alla Camera, dopo la maxi rissa di ieri. Le opposizioni hanno iniziato a intonare 'Bella ciao' e la seduta è stata sospesa dal presidente di turno Sergio Costa.

AUTONOMIA:ROGGIANI,IERI NON C'È STATO 'DISORDINE' MA AGGRESSIONE

(ANSA) - "Credo che non ci sia nessun dubbio che quanto accaduto ieri sia un'aggressione e non un disordine come è stato scritto nel verbale di seduta. Secondo il vocabolario italiano, 'disordine' è uno spiacevole modo di presentarsi o di condursi, mentre si definisce 'aggressione' un attacco violento. E siccome qui le parole sono importanti, perché ciò che affermiamo resta agli atti, è importante essere precisi. Ieri c'è stata una chiara aggressione politica". Lo ha detto la deputata Pd Silvia Roggiani intervenendo in Aula alla Camera sul processo verbale.

Opposizioni,fuori fascisti da Parlamento,aula Camera sospesa

(ANSA) - Le opposizioni sono in piedi e urlano 'Vergogna!' e 'Fuori' e cantano 'Bella ciao' in Aula dopo che il deputato M5s Ricciardi è andato all'attacco del numero due della Lega Crippa che avrebbe detto che 'Bella ciao' è peggio della Decima. Alcuni sventolano il tricolore. Dopo la sospensione dell'Aula si sente il coro 'Fuori i fascisti dal Parlamento'.

La tensione si è scatenata anche dopo un braccio di ferro sulla richiesta dell'opposizione di sospendere i lavori fino alle 13, orario dell'Ufficio di presidenza su quanto accaduto ieri in Assemblea. Di fatto una ventina di minuti prima. Richiesta sulla quale, però, non c'è stata convergenza della maggioranza ed è dunque stata messa ai voti e bocciata per una quarantina di voti di scarto.

Premierato: senatrici opposizione occupano Aula del Senato ++ (ANSA) - ROMA, 13 GIU - Tutte le senatrici dei gruppi di opposizione hanno occupato i banchi del governo, in Aula, impedendo così la ripresa dei lavori e delle votazioni sul premierato. Lo riferiscono in Transatlantico i senatori delle stesse opposizioni. Il fatto che ad occupare i banchi del governo siano senatrici e non senatori mette in difficoltà i commessi nel dover intervenire con la forza.

AUTONOMIA: LA RUSSA, ‘BAGARRE ALLA CAMERA? IO ERO IN SENATO…’

(Adnkronos) - “Io ero al Senato, lì non è successo nulla”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a margine della presentazione spot Azzurri su prodotti Dop Igp da Eataly, a Milano, in merito alla bagarre di ieri alla Camera. A chi gli domandava se fosse quindi soltanto un problema del presidente della Camera, Lorenzo Fontana, La Russa ha risposto: “No”.

AUTONOMIA:SCOTTO, DESTRA SDOGANA DIRITTO A FARE A BOTTE IN AULA

(ANSA) - "La destra approva il processo verbale in cui non c'è scritto che il deputato Donno è stato aggredito da deputati della Lega e di Fratelli d'Italia. Una pagina buia per la nostra democrazia. Hanno sdoganato il diritto a fare a botte in Parlamento. Scrivendolo nero su bianco". Così sui social Artuto Scotto, capogruppo Pd in commissione Lavoro alla Camera.

AUTONOMIA: CAMERA APPROVA PROCESSO VERBALE SEDUTA FINITA IN RISSA

(Adnkronos) - L'aula della Camera ha approvato, con 41 voti di differenza, il processo verbale nella sua versione originale sulla seduta di ieri sull'autonomia finita in rissa.

