15 nov 2021 17:17

C’È ANCHE GRATTERI PER LA DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA - IN CORSA OTTO CANDIDATI, TRA CUI IL PROCURATORE DI NAPOLI MELILLO, QUELLO DI PALERMO LO VOI (IN BALLO ANCHE PER ROMA) E QUELLO DI FIRENZE, MARCELLO VIOLA - NELLA LISTA DEI MAGISTRATI CHE HANNO PRESENTATO DOMANDA AL CSM CI SONO ANCHE I PROCURATORI DI CATANIA, ZUCCARO, DI MESSINA, DE LUCIA E DI LECCE, DE CASTRIS. NON MANCA UNA CANDIDATURA INTERNA ALLA DNA: È QUELLA DI GIOVANNI RUSSO…