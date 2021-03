LA BATTAGLIA DELLE GENERALI - ALLA LUCE DELLE ULTIME MOSSE DI CALTAGIRONE E DEL VECCHIO, LA POSSIBILITÀ DI UNA USCITA DELL’AD PHILIPPE DONNET, ALL’ULTIMO ANNO DI MANDATO, SEMBRA FARSI SEMPRE PIÙ CONCRETA - C’È PERÒ UN OSTACOLO DI NON POCO CONTO DA SUPERARE: LA LISTA PER IL RINNOVO DEI VERTICI DI GENERALI L’ANNO PROSSIMO SARÀ STILATA DALLO STESSO CDA DEL LEONE, DOVE PER IL MOMENTO CALTAGIRONE E DEL VECCHIO SEMBRANO ESSERE GLI UNICI SOCI A VOLERE UN NUOVO AD (MA LE VIE DEI SOLDI SONO INFINITE…)