L’AUTONOMIA LA MAGGIORANZA SI PORTA VIA – ANCHE LA CAMPANIA DEPOSITA IL RICORSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE CONTRO LA RIFORMA CARA ALLA LEGA: GIÀ PUGLIA, TOSCANA E SARDEGNA SI SONO MOSSE, E IL GOVERNO TEME LA PARTECIPAZIONE POPOLARE AL FUTURO REFERENDUM – FRATELLI D’ITALIA, CAPITA L’ANTIFONA, INIZIA A SMARCARSI: “PRIMA DI PASSARE ALLE INTESE, IL GOVERNO DOVRÀ FISSARE I LEP…”

Estratto dell’articolo di Vanessa Ricciardi per “il Fatto quotidiano”

Prima gli italiani, ma anche prima i Lep: i Livelli essenziali delle prestazioni. Quello che è diventato il nuovo slogan non solo di Forza Italia ma anche di Fratelli d’Italia, è partito dal vicepremier Antonio Tajani e a sorpresa ha coinvolto gli esponenti campani del partito di Giorgia Meloni, tutti critici sull’Autonomia differenziata.

Si è aperto così un nuovo scontro nella maggioranza dopo i giorni agitati sullo Ius Scholae, con la differenza che questa volta il litigio interno va a colpire la legge bandiera della Lega […]

Ieri è stato depositato un altro ricorso alla Corte costituzionale contro l’Autonomia, nello specifico quello della Campania del Pd Vincenzo De Luca. Nelle scorse settimane, si erano già mosse per le vie legali Puglia, Toscana e Sardegna. Un movimento deciso ma previsto.

Quello che ha allarmato il centrodestra è la base elettorale. Mentre procede la via della Consulta, la settimana scorsa sono state raggiunte le 500 mila firme online per il referendum, circostanza a cui si è aggiunta la campagna critica dei vescovi e di parte del mondo di Comunione e Liberazione.

Il primo a esprimere dubbi sulle intese per l’autonomia è stato il vicepremier Tajani, ieri si è aggiunto Antonio Iannone, senatore coordinatore campano di FdI, che al Mattino ha ribadito che prima di passare alle intese, il governo dovrà fissare i Lep, il punto economico e politico che ancora non è stato risolto. La legge stessa, ha ricordato, lo prevede: “Ci tutela l'articolo 4”.

[…] Oltre ai timori elettorali, se FI ne approfitta per marcare la distanza dagli altri partiti, in FdI c’è la voglia di dare segnali per il dossier sospeso del premierato. La legge Calderoli infatti ha tagliato il traguardo come da accordi, la “madre di tutte le riforme” ancora no.

Per il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, le critiche sono “strumentali” e “fake news”. Il vicepremier Matteo Salvini sabato era convinto: “Ai primi di ottobre verrà applicata la legge sull’Autonomia differenziata” in “Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria”, ha detto da Pinzolo. Una frase che non ha fatto i conti con i gli alleati.

