IL MOVIMENTO CINQUE STELLE SI È FINALMENTE BIODEGRADATO – NEI SONDAGGI IL PARTITO DI CONTE HA BRUCIATO DUE PUNTI PERCENTUALI IN DUE MESI: ANCHE IL GRADIMENTO PERSONALE DI PEPPINIELLO APPULO È IN FORTE CALO. MA DI MAIO NON RIDE: SECONDO PAGNONCELLI, IL SUO PARTITO È AL 2,3% (PER “WINPOLL” AL 4,7%), ANCHE SE È TROPPO PRESTO PER DARE UN GIUDIZIO. E COMUNQUE, “INSIEME PER IL FUTURO” VALE GIÀ PIÙ DI “ITALIA VIVA”