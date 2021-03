8 mar 2021 19:57

E’ IL BOLLETTINO DI UNA GUERRA: SUPERATI IN ITALIA I CENTOMILA MORTI PER IL CORONAVIRUS – MAURIZIO MOLINARI, DIRETTORE DI REPUBBLICA: “OGNI VOLTO, OGNI CADUTO NELLA GUERRA AL VIRUS È UN TASSELLO DEL NOSTRO PAESE: HANNO NOMI, ORIGINI, FEDI, GENERI E COLORI DIVERSI MA IN COMUNE C’È L’APPARTENENZA AD UNA COMUNITÀ NAZIONALE CHE HA IL DOVERE DI RICORDARLI PER LE GENERAZIONI A VENIRE”