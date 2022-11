30 nov 2022 16:03

E’ CALENDA IL “TERZO POLLO”: MENTRE LUI INCONTRA LA MELONI E FA POLITICA IN PARLAMENTO, RENZI VOLA IN THAILANDIA PER FARE IL CONFERENZIERE – E COSA HA DETTO? HA SOSTENUTO CHE L'UCRAINA RIFIUTÒ L'ACCORDO DI PACE NEL 2014, HA CONCESSO DIGNITA’ AI MODELLI NON DEMOCRATICI (“DOBBIAMO AMMETTERE CHE LA DEMOCRAZIA NON È COSÌ IMPORTANTE ALTROVE. NON POSSIAMO ACCETTARE L'IDEA CHE CI SIA UN UNICO MODELLO IN TUTTO IL MONDO”) E POI HA ELOGIATO IL SUO AMICO AMMAZZA-CRONISTI BIN SALMAN (CHE LO PAGA FINO A 80 MILA DOLLARI LORDI ALL'ANNO)