L’EGOISMO DEI NOSTRI "AMICI" EUROPEI CI AMMAZZA IL TURISMO - SULLE VACANZE (E I RIMBORSI) OGNI PAESE RAGIONA PER SÉ, FINENDO PER UCCIDERE ITALIA E SPAGNA - LA VON DER LEYEN HA PROPOSTO CHE SE UNO STATO MEMBRO DECIDE DI PERMETTERE DI VIAGGIARE ALL'INTERNO DEL PROPRIO TERRITORIO O IN SPECIFICHE REGIONI, DEVE FARLO IN MODO “NON DISCRIMINATORIO” CONSENTENDO L'ACCESSO A CHI PROVIENE DA TUTTE LE AREE, REGIONI O PAESI CHE NELLA UE HANNO UNA SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA SIMILE…

Francesca Basso per il “Corriere della Sera”

ursula von der leyen

Lo aveva detto la presidente Ursula von der Leyen: gli europei troveranno «soluzioni intelligenti» per consentire alla popolazione di fare le vacanze estive. E per salvare il settore turistico che vale il 10% del Pil europeo, pari a circa 1.400 miliardi euro. La Commissione Ue ha presentato ieri un pacchetto di linee guida e raccomandazioni per aiutare gli Stati membri a uscire gradualmente e in modo coordinato dal confinamento imposto per combattere la diffusione del Covid, nel rispetto della salute. Obiettivo non creare discriminazioni in base al Paese di provenienza.

Margrethe Vestager

«Quando ricominceremo a viaggiare - ha spiegato la vicepresidente Margrethe Vestager - serviranno informazioni: coordiniamo il lavoro con gli Stati membri perché le app di tracciamento funzionino bene, rispettino la privacy e lavorino in tutta Europa». La Commissione «ha anche creato un sito, con una mappa interattiva, perché i viaggiatori possano viaggiare sapendo che cosa succede nel Paese in cui sono diretti».

Alcuni Stati membri si stanno già muovendo. Da domani lettoni, estoni e lituani potranno girare liberamente fra i tre Stati baltici. E l' Austria ha annunciato che apre al traffico transfrontaliero verso la Germania per motivi di lavoro e visite familiari. Da sabato, invece, niente più frontiere tra Germania e Lussemburgo. Berlino è in trattativa anche con la Danimarca.

TURISMO VACANZE 2020

Ma la vera data simbolo è il 15 giugno: la Svizzera riaprirà le frontiere con Germania, Francia, Austria a patto che l' evoluzione dell' epidemia da coronavirus lo permetta e alle stesse condizioni frontiere spalancate, anche per turismo, tra Austria e Germania, Francia e Germania. Scenari che al momento sembrano penalizzare Italia e Spagna.

Per questo la Commissione ha proposto che se uno Stato membro decide di permettere di viaggiare all' interno del proprio territorio o in specifiche regioni, deve farlo in modo non discriminatorio consentendo l' accesso a chi proviene da tutte le aree, regioni o Paesi che nella Ue hanno una situazione epidemiologica simile e in cui «vi sono capacità sufficienti in termini di ospedali, test, sorveglianza e monitoraggio di contatti».

turismo

L' Agenzia europea, che monitora l' andamento epidemiologico (Ecdc), aggiornerà una lista di aree a bassa circolazione del virus. Il ripristino dei trasporti transfrontalieri aerei, ferroviari, marittimi e stradali dovrà tenere conto di misure di sicurezza per la salute come la riduzione della densità dei passeggeri e il distanziamento. Sono previste misure comuni anche per l' ospitalità, con protocolli per gli hotel, i ristoranti, i bar, i camping.

La Commissione raccomanda agli Stati Ue di imporre alle strutture ricettive «misure di prevenzione dell' infezione», come «il distanziamento fisico e l' igiene», «l' uso di mascherine» e «la pulizia e la disinfezione». Viene raccomandato anche di assicurare che compagnie aeree e operatori turistici incentivino l' uso di voucher al posto dei rimborsi per i passeggeri e clienti i cui servizi siano stati cancellati.