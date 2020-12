L’ELEFANTE NELLA STANZA DEL CONSIGLIO EUROPEO È L’ITALIA – AI LEADER EUROPEI NON È SFUGGITO CHE CONTE È ARRIVATO A BRUXELLES SENZA UNO STRACCIO DI PIANO SU COME GESTIRE I 209 MILIARDI DEL RECOVERY FUND - MERKEL, MACRON E VON DER LEYEN SONO PREOCCUPATI DALLE MINACCE DI RENZI MA SOPRATTUTTO TEMONO CHE L’ITALIA USI MALE I SOLDI - STAVOLTA CI SARÀ UN MONITORAGGIO PERIODICO: SE NON RISPETTEREMO I TEMPI, PERDIAMO LA TRANCHE DI DENARO E I FONDI ANDREBBERO COMUNQUE A DEBITO…

Estratto dell’articolo di Alberto D'Argenio per "la Repubblica"

Charles Michel Angela Merkel Emmanuel Macron

(…) Il presidente del Consiglio nei corridoi dell' Europa Building si intrattiene con i colleghi, a partire da Merkel e Macron, e da tutti si sente rivolgere le stesse preoccupate domande sulle tensioni interne alla maggioranza, sugli scontri con Matteo Renzi, sulla tenuta del suo esecutivo. Non a caso il presidente del Parlamento, David Sassoli, afferma: se il governo cadesse con il Recovery plan nazionale da approvare, «l' Italia la pagherebbe davvero cara».

GIUSEPPE CONTE URSULA VON DER LEYEN

Se diversi leader si congratulano con Conte per la vittoria parlamentare sul Mes, a nessuno sfugge che il premier si è presentato a Bruxelles senza il piano e senza la governance per la gestione dei fondi, ritenuta fondamentale per evitare che vengano sprecati. Non a caso in molti si informano sui tempi e chiedono rassicurazioni sulla capacità del premier di gestire la maggioranza. Proprio oggi il ministro Enzo Amendola incontrerà la task force Ue addetta al Recovery italiano.

GIUSEPPE CONTE MATTEO RENZI - BY GIANBOY

Il summit si occupa di temi chiave per il futuro dell' Unione come Covid, Brexit, Turchia e Green deal (quasi fatta per il taglio del 55% di CO2 entro il 2030) . Per questo il bubbone italiano ancora non esplode pubblicamente. Eppure se il governo non accelererà, nelle prossime settimane diventerà un tema visto che la riuscita del rivoluzionario Next Generation Eu dipende da come il suo primo beneficiario, Roma, userà i fondi.

Le preoccupazioni europee sono dovute alla litigiosità e alla lentezza decisionale della maggioranza di Conte. Con due ricadute concrete.

CONTE MERKEL

La prima, i tempi di presentazione del piano. Bruxelles vuole una bozza completa del nostro Pnrr per poterla limare prima della sua notifica formale, in modo da non correre rischi in sede di approvazione. Con il via libera di ieri a Recovery e budget partono le ratifiche parlamentari nazionali per permettere alla Commissione Ue di andare sui mercati per rastrellare i 750 miliardi con i nuovi eurobond. Per completare le ratifiche, (salvo bocciature) ci vorranno non meno di due mesi. Insomma, il Recovery anziché a gennaio partirà tra febbraio e marzo.

Conte Ursula Stati Generali

Bruxelles però vuole anticipare i tempi, punta a non aspettare fino a primavera per aprire alle notifiche formali dei piani nazionali: si ragiona sulla possibilità di anticiparle a metà gennaio, quando sarà entrato in vigore il regolamento sul Recovery (Rrf) al momento oggetto di negoziato tra le istituzioni Ue: visto che per l' approvazione dei piani ci vorranno fino a 3 mesi, la Commissione vuole che tutti i paesi siano pronti quando a giugno arriverà la prima tranche del Recovery. Per l' Italia 20 miliardi.

merkel macron michel

Ecco perché Roma deve correre. Non solo, il secondo punto che (anche più del primo) preoccupa gli europei è legato alla governance, oggetto dello scontro tra Conte e Renzi. L' Italia, ricordano a Bruxelles, è tra i paesi con la percentuale più bassa di assorbimento dei tradizionali fondi europei. Uno spreco che con il Recovery sarebbe ancor più beffardo: la Commissione svolgerà un monitoraggio periodico sull' avanzamento dei progetti da finanziare con i 209 miliardi e sbloccherà le tranche solo se i lavori rispetteranno i tempi stabiliti.

conte rutte merkel michel

Se così non fosse, non solo la tranche andrebbe persa, ma i fondi andrebbero comunque a debito perché rastrellati sui mercati da Bruxelles a nome dell' Italia. Ecco perché per gli europei più che la disputa su chi gestirà i soldi, ministri o manager, conta che l' Italia nella governance inserisca procedure speciali per l' impiego dei fondi, una sburocratizzazione che elimini le strozzature amministrative che storicamente fanno sprecare al Paese i finanziamenti Ue. Un punto fondamentale che gli europei temono venga perso di vista nel marasma delle liti di maggioranza.

ANGELA MERKEL E GIUSEPPE CONTE CONTE MERKEL GIUSEPPE CONTE - MATTEO RENZI MURALES A MILANO – MATTEO RENZI E MATTEO SALVINI ACCOLTELLANO GIUSEPPE CONTE GIULIO CESARE giuseppe conte angela merkel 1