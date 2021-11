L’ELEVATO FA SENTIRE LA SUA PRESENZA - OGGI GRILLO PARTECIPERÀ A UN’INIZIATIVA DEL M5S SULLE ENERGIE RINNOVABILI ASSIEME A GIUSEPPE CONTE. BEPPE-MAO SFRUTTERÀ L’OCCASIONE PER STRIGLIARE PEPPINIELLO APPULO E IL SUO AVENTINO? IL MOVIMENTO CONTINUA A FARE OPPOSIZIONE SUL RELATORE DELLA MANOVRA: “SPETTA A NOI”

A meno di un chiarimento sul filo di lana tra M5s e Pd, i 5 Stelle intendono iniziare il confronto sulla legge di bilancio con un primo paletto che sancisca il peso dei loro numeri all'interno della maggioranza. Perché i pentastellati avanzano una questione di principio prima ancora di entrare nel merito degli emendamenti: come forza di maggioranza relativa non possono rinunciare ad un proprio relatore sulla manovra. «Stiamo lavorando per arrivare a una sintesi.

Ad ogni modo, per noi è fondamentale che il movimento abbia voce in capitolo, in Parlamento siamo la forza politica di maggioranza relativa», ribadisce la capogruppo al Senato Mariolina Castellone alla vigilia della riunione del gruppo. Per il M5s le uniche ipotesi sul tavolo sono due: tre relatori per la maggioranza, uno di centrodestra, uno di centrosinistra e uno del M5s, oppure un solo relatore del M5s.

Il presidente della Commissione Bilancio, il "grillino" Daniele Pesco, è infatti l'unico che può decidere cosa fare e in assenza di un accordo intende esercitare la sua prerogativa. Il fatto è che il tempo stringe e come ricorda il senatore di Leu Vasco Errani, indicato dal Pd come eventuale relatore del centrosinistra, «domani sera si concludono le audizioni, dopodiché una decisione andrà presa».

Chiaro che dietro la linea dura del M5s sulla manovra, linea per altro non condivisa da tutti gli eletti pentastellati, c'è l'Aventino scelto dal presidente Giuseppe Conte come protesta per lo smacco subito con le nomine Rai fatte dall'ad Carlo Fuortes da cui si è sentito tagliato fuori. E non è escluso che alla fine a tentare la pacificazione con il Pd intervenga il Garante Beppe Grillo in persona, da molte settimane assente da Roma: oggi prenderà parte a una iniziativa del M5s sulle comunità energetiche rinnovabili assieme a Conte. La presenza di Grillo è per ora prevista in videocollegamento, ma conoscendolo in molti si attendono un'improvvisata.

