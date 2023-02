L’ELEVATO? LO HANNO LEVATO DI TORNO – POVERO BEPPE GRILLO: ORMAI NEMMENO I VERTICI DEL MOVIMENTO 5 STELLE LO PRENDONO SUL SERIO! IL SUO ULTIMO POST, IN CUI PER UNA VOLTA NON DIFENDEVA LA CINA MA PARLAVA DI POLITICA, È STATO SNOBBATO DA TUTTI, ANCHE DA CONTE & COMPANY – PEPPINIELLO GLI DÀ 300MILA EURO PER FARE LA FIGURINA, E BEPPE-MAO SPERA CHE ALMENO A TEATRO, DOVE TORNERÀ TRA UNA SETTIMANA, QUALCUNO SI PRESENTI

Il flop mediatico di Beppe Grillo è certificato nei numeri: l’ultimo post con un contenuto politico non sfonda la soglia dei 300 like tre ore dopo la pubblicazione. Un declino inesorabile. E anche i big del Movimento stanno alla larga dai messaggi del Garante. Il timore è di essere risucchiati nel vortice negativo. Basta fare un giro nelle bacheche di Conte, Silvestri, Castellone: nessuno dei vertici del Movimento osa ripubblicare i post del comico.

[…] Le sue invettive non tirano più. […] Eppure, l’ultimo post tocca il cuore delle battaglie grilline: il reddito di cittadinanza. Alle 10 in punto sgancia l’attacco contro il governo Meloni: «Il governo ha impostato il nuovo corso politico all'insegna del favore a chi ha di più togliendo anche il poco a chi ha di meno, perché con quel poco intende tenere in ordine il bilancio dello Stato. Sono sempre i poveri a salvare la Patria» attacca il fondatore, rilanciando un intervento di Torquato Cardilli.

Tripudio? Zero. Una tragedia. Alle 13 il bilancio social è drammatico: 225 like, 41 commenti e 78 condivisioni. […] Ma c’è un’altra mortificazione: nessuno dei big pentastellati rilancia le parole del garante.

[…] Conte parla in tv di reddito di cittadinanza, senza mai citare Grillo: «È un governo dissociato, cancella l'Italia per inchinarsi all'Europa. Meloni aveva promesso corsi di formazione, e invece siamo a febbraio e non sta accadendo nulla. Avremo una platea sterminata che resterà senza lavoro, perché non c'è una sola misura sull'occupazione.

Stiamo andando consapevolmente contro il disastro sociale. Ci sono tutte le premesse. Nella guerra ai poveri, il governo sta dimostrando di essere assolutamente dissociato» - morde il leader grillino su La 7.

Ma è lo stesso Grillo che sembra aver smarrito il guizzo. […] Si comporta un po' come il juxebox del Movimento: pagato per sparare (a richiesta) contro gli avversari. Il comico deve guadagnarsi i 300mila euro che incassa dal Movimento per l’attività di comunicazione. […] Dopo un lungo periodo di silenzio, Grillo ritorna con «Io sono il peggiore», lo spettacolo delle rivelazioni, dove tutti sono coinvolti e nessuno è escluso. L’esordio il 15 febbraio ad Orvieto. Nei tempi d’oro in prima fila c’erano Fico, Di Maio e Di Battista. Stavolta ci saranno Conte e consorte?

