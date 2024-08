L’ELEZIONE DI SINWAR HA UN SIGNIFICATO PRECISO: HAMAS RINUNCIA AL NEGOZIATO (E ALLA SOPRAVVIVENZA POLITICA) – IL SANGUINARIO LEADER MILITARE, CHE GESTISCE LE OPERAZIONI NELLA STRISCIA DI GAZA, È FAUTORE DELLA RESISTENZA FINO ALL’ULTIMO UOMO: È LUI AD AVER ORGANIZZATO IL POGROM DEL 7 OTTOBRE, ED È LUI L’IDEOLOGO DELLA DIFESA CON I CIVILI COME SCUDI UMANI – IL MINISTRO DEGLI ESTERI DI ISRAELE, KATZ: “È UN MESSAGGIO AL MONDO INTERO. LA QUESTIONE PALESTINESE È CONTROLLATA DALL’IRAN E DA HAMAS”

Katz, elezione Sinwar è un messaggio al mondo intero

Yahya Sinwar

(ANSA) - "L'elezione di Yahya Sinwar a leader di Hamas deve inviare un chiaro messaggio al mondo: che la questione palestinese è ora completamente controllata dall'Iran e da Hamas", ha scritto su X il ministro degli Esteri Israel Katz. "Senza l'azione israeliana a Gaza, l'area cadrebbe interamente sotto il controllo di Hamas.

In Cisgiordania Abu Mazen e l'Autorità Palestinese sopravvivono solo grazie alle intense operazioni militari di Israele contro le infrastrutture di Hamas e della Jihad islamica, sostenute e promosse dall'Iran", ha continuato, "l'Iran sta lavorando per contrabbandare armi in Giordania per destabilizzare il regime giordano e poi inondare i campi profughi in Cisgiordania e l'intera area con armi e finanziamenti per stabilire un altro fronte del terrore da est contro i principali centri abitati di Israele".

ismail haniyeh yaya sinwar

Per il ministro israeliano "la soluzione è l'autogestione palestinese in Giudea e Samaria (Cisgiordania), consentendo loro di gestire la propria vita. Israele deve mantenere il controllo sulla sicurezza e sugli affari esteri per impedire la creazione di un'altra roccaforte dell'estremismo iraniano-islamico e consentire ai palestinesi di gestire i propri affari interni". E ha concluso: "Qualsiasi altra soluzione porterà alla creazione di un altro avamposto iraniano nella regione, che esploderà di fronte al mondo e a tutti i Paesi della regione".

