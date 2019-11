C’ERA UNA VOLTA “ROMA LADRONA” – SALVINI HA ROTTAMATO IL VECCHIO SLOGAN LEGHISTA: VUOLE MARCIARE SU ROMA E INIZIA CON UN ANNO E MEZZO DI ANTICIPO LA CAMPAGNA ELETTORALE - OGGI LA KERMESSE “ROMA TORNA CAPITALE”, MA C’È IL PROBLEMA DEL CANDIDATO. ANZI DELLA CANDIDATA: LA MELONI NON NE HA NESSUNA VOGLIA, IN PISTA LA SALTAMARTINI E GIULIA BONGIORNO

Marco Antonellis per Dagospia

MATTEO SALVINI GIORGIA MELONI

Una volta era "Roma Ladrona" da oggi però "RomatornaCapitale". Sara' questo infatti lo slogan leghista della kermesse salviniana in programma dalle 18 al Teatro Italia, kermesse che darà il via alla "marcia su Roma" leghista propedeutica, nei piani del Capitano, alla conquista di Pazzo Chigi. Ed infatti Salvini (che non ha ancora rinunciato all'idea di vedere Giorgia Meloni in Campidoglio; gli altri papabili al momento sono Bongiorno e Saltamartini) non perde di vista l'ambito nazionale con l'arrivo della Lega per Salvini Premier.

giancarlo giorgetti barbara saltamartini

L'idea è di creare un partito nazionale ma con un forte radicamento locale. Usciranno di scena i segretari "nazionali" di bossiana memoria e nasceranno i coordinatori regionali. Della vecchia Lega Nord dovrebbe rimanere in vita l'ormai mitologico articolo uno dello statuto riguardante il "conseguimento dell'indipendenza della Padania attraverso metodi democratici e il suo riconoscimento internazionale quale Repubblica Federale indipendente e sovrana".

matteo salvini con il cupolone (4) giulia bongiorno matteo salvini

È ancora tutto da vedere invece se Umberto Bossi sarà presidente anche della nuova Lega (attualmente è Presidente federale a vita) mentre per gli attuale vice (Fontana e Crippa) non dovrebbero esserci problemi. Certo, i rapporti tra il Capitano e il Senatur negli ultimi tempi sono migliorati e questo gioca a favore dell'anziano leader. In ogni caso, l'appuntamento è per il prossimo 21 dicembre alle 8:30 all'hotel Leonardo da Vinci di Milano.

matteo salvini andrea crippa MATTEO SALVINI GIORGIA MELONI matteo salvini e lorenzo fontana in spiaggia a milano marittima matteo salvini umberto bossi LA CANOTTIERA DI BOSSI E I BOXER DI SALVINI bossi salvini maroni MATTEO SALVINI IN SPIAGGIA A MILANO MARITTIMA CON IL FIGLIO E LORENZO FONTANA GIORGIA MELONI E MATTEO SALVINI COME ALEXANDRA GRANT E KEANU REEVES – BY LUGHINO