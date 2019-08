C’ERAVAMO TANTO AMATI – ORMAI SIAMO AGLI STRACCI TRA GRILLINI E LEGA. IL M5S: “CARO MATTEO, DI FIGURACCE NE HAI FATTE ABBASTANZA. TI VEDIAMO NERVOSETTO E INSICURO. MAGARI ALTRE DUE SETTIMANE AL PAPEETE TI FANNO BENE” - “SU MARE SICURO È STATO IL VIMINALE A INTIMARE DI NON INCREMENTARE L’OPERAZIONE. NEMMENO UN MESE DOPO…”

CRISI, M5S A SALVINI: SEI NERVOSETTO E INSICURO, TORNA AL PAPEETE

(LaPresse) - "Caro Matteo, di figuracce negli ultimi giorni ne hai fatte già abbastanza. Ti consigliamo di fermarti, ti vediamo un po' nervosetto, un po' insicuro. Magari altre due settimane al Papeete ti fanno bene. Ti rilassano. La difesa dei confini nazionali non è materia di campagna elettorale. È una funzione dello Stato e per il MoVimento 5 Stelle resta una priorità assoluta!". Così Il Movimento 5 Stelle in un post su Facebook a proposito di Mare Sicuro.

MIGRANTI, M5S: È STATO SALVINI A INTIMARE DI NON INCREMENTARE MARE SICURO

(LaPresse) - "Salvini oggi dice che è stata modificata l'operazione Mare Sicuro e che questa sarebbe l'ennesima prova di chissà quale inciucio per far sbarcare più migranti in Italia. Come sapete, le bugie hanno le gambe corte". Lo scrive su Facebook il Movimento 5 Stelle. "È stato proprio il Viminale, in una lettera alla Difesa (che vedete!), a dire che un eventuale incremento del pattugliamento aeromarittimo svolto da Mare Sicuro avrebbe provocato un fattore di attrazione per i migranti. Dunque Salvini in questa lettera intimava di non incrementare Mare Sicuro".

"Nemmeno un mese dopo, però, si lamenta del fatto che Mare Sicuro non sia stato incrementato e parla di inciucio. La verità, signori. La verità è tutto".

