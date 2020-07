L’ESTATE ORRIBILE DELLA LIGURIA - TUTTE A 2 CORSIE DAL 4 AGOSTO E LA MINISTRA DEI TRASPORTI, PAOLA DE MICHELI, CHIEDE I DANNI AD AUTOSTRADE - MA CHI È STATO A DIRE ALLA MINISTRA LA DATA SBALLATA DEL 28 LUGLIO? PARE SIA STATO PLACIDO MIGLIORINO, SEMPRE LUI. L'ORMAI SUPER NOTO ISPETTORE CHE NEL TEMPO LIBERO RACCOGLIE FIRME SU FACEBOOK PER DI MAIO PREMIER, HA FATTO FARE ALLA DE MICHELI L'ENNESIMA FIGURACCIA CON GLI STRAPAZZATI AUTOMOBILISTI LIGURI

DAGONEWS

stati generali de micheli

Nuova "narrazione" di Paoletta De Micheli, che ieri sera tardi si è messa di persona a chiamare tutti i giornali per far sapere che è incazzata con Autostrade. La ministra che ha messo in coda gli italiani qualche giorno fa aveva detto in Parlamento che entro il 28 luglio i controlli nelle gallerie della Liguria sarebbero terminati, ma ieri Autostrade ha fatto sapere che ci sarà ancora qualche lavoro di manutenzione da fare fino al 3 agosto.

Così è partito lo scaricabarile ministeriale, pratica in cui Paoletta è campione nazionale. Ma chi è stato a dire alla ministra la data sballata del 28 luglio? Pare sia stato Placido Migliorino, sempre lui. L'ormai super noto ispettore di comprovata fede toninelliana, che nel tempo libero raccoglie firme su Facebook per Di Maio premier, ha fatto fare alla De Micheli l'ennesima figuraccia con gli strapazzati automobilisti liguri.

placido migliorino

AUTOSTRADE IN LIGURIA TUTTE A 2 CORSIE DAL 4 AGOSTO, MA IL MINISTERO CHIEDE I DANNI: TROPPI RITARDI

Fabio Savelli per www.corriere.it

L’estate orribile della Liguria finisce a carte bollate. Ancora all’inizio dell’ultima settimana di luglio 2020 si sono formati chilometri di code sulla A10 tra Varazze ed Arenzano, sulla A7 tra Vignole e Ronco Scrivia e al bivio verso Voltri. Incolonnamenti per colpa di cantieri lungo tutta la rete autostradale ligure per mettere a norma le gallerie con lo smontaggio e il rimontaggio completo delle onduline, cioè i rivestimenti che proteggono dalle infiltrazioni d’acqua. Operazioni chieste dal ministero usando una circolare del 1967.

la raccolta firme di placido migliorino per luigi di maio presidente del consiglio

Il ministero chiede i danni ad Autostrade: le lettera di De Micheli

La ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, è furente. E mercoledì in mattinata invierà al gestore Autostrade per l’Italia una lettera firmata dal dirigente responsabile del tronco ligure, Placido Migliorino, in cui contesterà il presunto ritardo della concessionaria nei lavori di ispezione dei tunnel che avrebbero dovuto concludersi martedì 28 luglio secondo quanto lei stessa aveva dichiarato in Parlamento qualche settimana fa. Nella lettera sarà allegata anche una richiesta di risarcimento danni per non aver rispettato gli obblighi.

salini conte de micheli ponte genova

Le repliche di Autostrade per l’Italia

Il gestore, interpellato martedì in serata, ha replicato alle accuse sostenendo di concludere le ispezioni oggi (mercoledì 29 luglio) rispettando il cronoprogramma concordato col ministero. Tra le due posizioni ballerebbero soltanto 24 ore di distanza ma tali da suscitare il malcontento della ministra presa di mira dal governatore della Liguria, Giovanni Toti, che attacca il ministero per «tanta sciatteria e malafede».

Ispezioni o manutenzione? Dal 4 agosto si riprende sulle 2 corsie (forse)

giuseppe conte paola de micheli ponte genova

La De Micheli è furente anche perché non si attendeva altri 5-6 giorni di ritardo per l’ultimazione dei lavori. Che però il gestore non qualifica come ispezioni e quindi non fa rientrare nel cronoprogramma concordato. Si tratterebbe, dicono fonti di Aspi, di interventi di manutenzione diventati improrogabili e rivelati dallo smontaggio dei rivestimenti perché in alcuni casi ci sarebbero infiltrazioni eccessive e in altri non sarebbe a norma lo spessore del calcestruzzo. L’ultimo intervento dovrebbe concludersi il 3 agosto in coincidenza con l’inaugurazione del nuovo ponte. Si tratta della galleria Castello. Dal 4 agosto, in altre parole, la viabilità sulle autostrade della Liguria dovrebbe riprendere regolare sulle 2 corsie per carreggiata. Ma il condizionale - in questa vicenda - è d’obbligo.

Placido Migliorino danilo toninelli placido migliorino